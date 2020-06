Internalizzazione del sevizio 118 delle ditte esterne e associazioni di volontariato, un incontro in Regione

Dopo un primo incontro, svoltosi nella giornata del 29 maggio scorso in occasione della Giornata Nazionale di Mobilitazione della Sanità, nella giornata di ieri si è tenuto l’incontro programmato con la Regione Puglia per la modifica delle Linee Guida approvate il 25/11/2019 con Delibera n. 2126. A darne notizia l’Unione Sindacale di Base.

All’incontro hanno partecipato oltre alle Organizzazioni Sindacali, il Consigliere del Presidente Emiliano, Domenico De Santis; il Direttore del Dipartimento della Salute, Vito Montanaro e tutti gli altri Dirigenti del Dipartimento.

Come stabilito nelle Linee Guida citate è stato precisato che fin da subito sarà possibile procedere alla internalizzazione delle 5 postazioni del 118 dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, attualmente gestite da ditte esterne e delle altre postazioni gestite da associazioni di volontariato.

Fra le varie modifiche apportate e che molto probabilmente verranno approvate dalla Giunta Regionale martedì 16 giugno, la più rilevante riguarda l’inclusione tra i servizi da internalizzare del trasporto oncologico. Pertanto, tra i servizi che fin da subito possono essere internalizzati nella Asl di Lecce vi è il trasporto, oggi gestito dalla ditta Tundo Spa, dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi; trasporto di vaccini, sangue, plasma, emocomponenti da e verso strutture pubbliche.

“Unione Sindacale di Base – fanno sapere dal sindacato – si adopererà come sempre per fare in modo che il processo di internalizzazione dei lavoratori interessati avvenga nel più breve tempo possibile”.