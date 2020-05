Lavori per migliorare il servizio idrico, a Squinzano stop dell’acqua il 27 maggio

Dovranno fare attenzione e razionalizzare i consumi dell’acqua i cittadini di Squinzano tra qualche giorno, perché, dopo il lungo stop di due mesi causa coronavirus che ha bloccato i cantieri, in piena fase 2 dell’emergenza, Acquedotto Pugliese è ripartito con gli interventi straordinari e quelli di “ordinaria amministrazione” per migliorare il servizio.

Per questi motivi, dopo quella del 13 maggio scorso, nella giornata del 27 maggio prossimo, nel comune di Nord Salento, allo scopo di inserire nuove opere idriche, l’ente di Via Cognetti sospenderà l’erogazione idrica.

Per consentire l’intervento, infatti, sarà necessario interrompere il servizio presso via Montessori, via Abbate e lungo le vie limitrofe dell’abitato. Lo stop durerà 8 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 16:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Come sempre Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per maggiori informazioni si potranno contattare il numero verde 800.735.735; consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”); oppure collegarsi ai profili social Twitter, account @AcquedottoP e Facebook.