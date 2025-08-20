A Gallipoli aperte le iscrizioni online per il servizio di trasporto scolastico

A Gallipoli sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025/2026, rivolto agli alunni e alle alunne delle Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado presenti sul territorio comunale.

Il servizio sarà attivo a partire dal 24 settembre 2025 e proseguirà fino al 6 giugno 2026.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità online, da oggi 20 agosto al 10 settembre 2025, utilizzando un computer o un tablet. Non sarà possibile effettuare l’iscrizione da smartphone. Per accedere alla procedura è sufficiente collegarsi al portale “Omnibus Gallipoli”. Lo stesso servizio è raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata ai servizi scolastici, oppure tramite il banner in homepage “Iscrizione On-Line Trasporto Scolastico”. Dopo la registrazione, sarà possibile accedere con le credenziali personali o, preferibilmente, con SPID. Questa modalità è consigliata, poiché a breve diventerà obbligatoria e sostituirà definitivamente le password generate in fase di iscrizione.

Chi ha già utilizzato il portale per altri servizi, come la mensa, potrà accedere con le stesse credenziali oppure con Spid. Per completare la domanda occorre avere a disposizione un documento di identità e il codice fiscale del richiedente.Per agevolare le famiglie, lo Sportello di Facilitazione Digitale – gestito dai volontari del Servizio Civile Universale – offrirà assistenza per la registrazione direttamente presso la sede comunale di via Pavia (piano terra).

Il servizio sarà attivo il martedì e il giovedì mattina dalle 10 alle 13, e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18; dal 1° settembre anche il martedì pomeriggio sarà aperto nella fascia 15-18.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli operatori del Servizio Civile Universale dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18, al numero 342 0634879 (anche WhatsApp) oppure scrivendo a [email protected].