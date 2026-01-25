La carica dei 101, quando le code scodinzolarono e salvarono un impero

Il 25 gennaio non è un giorno qualunque per chi è cresciuto a pane e cartoni animati. In questa data, nel lontano 1961, faceva la sua comparsa sul grande schermo una macchia nera su sfondo bianco destinata a cambiare tutto. O meglio, 6.469.952 macchie. “La carica dei 101“, quello che diventerà un capolavoro animato, fece il suo debutto nelle sale cinematografiche americane, e nessuno, nemmeno Walt Disney, poteva immaginare quanto profonda sarebbe stata la sua impronta.

Il cartone, ispirato al romanzo di Dodie Smith, non è solo la storia di una famiglia allargata e un po’ rumorosa. Non è nemmeno il racconto di come un branco di dalmata rapiti da una Crudelia de Mon da brividi – una stilista folle con la sigaretta eternamente penzolante e un ghigno da cattiva da Oscar cercano di salvarsi. È la cronaca di come un manipolo di cuccioli (e una tecnologia innovativa) abbia salvato l’impero di Hollywood dal baratro.

Il vero eroe dietro le quinte: la xerografia

Pochi anni prima, La bella addormentata nel bosco aveva lasciato i conti in rosso e gli animi un po’… addormentati. La Disney aveva bisogno di un miracolo, e quel miracolo arrivò sotto forma di macchie maculate, una villain formidabile, e un pizzico di ingegno tecnico. Per la prima volta, infatti, fu usata la xerografia, una tecnica geniale inventata da Ub Iwerks.

Prima della Carica dei 101, ogni singolo fotogramma doveva essere ricalcato a mano con china e pennello dalle inchiostratrici: un processo lento, costosissimo e sfiancante. Con la xerografia, i disegni originali degli animatori venivano trasferiti direttamente sulle celluloidi (le “cell”) tramite un processo simile a quello di una moderna fotocopiatrice. Il risultato? Uno stile più sporco, moderno, quasi “schizzato”, che Walt Disney, amante delle linee pulite e fiabesche, inizialmente odiò perché lo trovava poco rifinito, ma che permise di dimezzare tempi e costi, tirando fuori un classico senza svuotare le casse e salvando l’intero dipartimento di animazione da un destino segnato.

Grazie a questa magia moderna, la Disney non solo tirò fuori un classico senza prosciugare il portafoglio… ma salvò l’intero dipartimento di animazione da un destino che sembrava essere già segnato. E così, ogni 25 gennaio, vale la pena alzare il naso verso il cielo e ricordare con un sorriso: non furono draghi, principi o fate a salvare l’animazione Disney… ma un branco di cani dal cuore grande e dalle orecchie morbide.

Curiosità che scaldano il cuore (e fanno ridere)

Sapete che l’autrice del romanzo originale, Dodie Smith, aveva davvero 15 dalmata veri, e uno si chiamava Pongo? O che nel film sbirciano cammei di Lilli e il Vagabondo, come il bulldog del negozio o Whisky? E Walt? Non amò lo stile “troppo realistico”, ma perdonò il team durante la sua ultima visita agli studios, poco prima di morire nel ’66 – un addio agrodolce che rese il film ancora più leggendario. E c’è di più: sapete che i cuccioli furono animati con un trucco furbo, usando un cane vero come modello per le pose, mentre le macchie nere venivano “sparse” a mano per un caos adorabile e irripetibile?

Oggi, La carica dei 101 resta uno dei classici Disney più amati di sempre. Ci ricorda che a volte non servono draghi, principi o fate per cambiare la storia. A volte basta un branco disordinato e chiassoso, un’idea brillante e il coraggio di rompere le regole.

E così, ogni 25 gennaio, vale la pena fermarsi un attimo e sorridere:

non fu una fiaba tradizionale a salvare l’animazione Disney…

ma una carica di cani dal cuore grande, dalle orecchie morbide e dalle macchie indimenticabili.