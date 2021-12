I giochi dei bambini ai tempi dei romani e caccia al docunemto, al Museo del Mare Antico due laboratori didattici

L’associazione The Monuments People APS torna a raccontare il Nostro Mare con i laboratory didattici

“I bambini romani e i loro giocattoli preferiti: i tintinnabula” e “Caccia al documento”, sono i titoli delle inizative destinate ai più piccoli, che si svolgeranno nelle giornate del 28 e 30 dicembre press il Museo del Mare Antico di Nardò.

28 dicembre 2021

Con cosa giocavano i bambini ai tempi dei Romani? Quali erano i loro giocattoli e come si costruivano? Lo si scoprirà nel corso del laboratorio “I bambini romani e i loro giocattoli preferiti: i tintinnabula”, dedicato alla realizzazione dei tintinnabula.

30 dicembre 2021

Ma tutto quello che si racconta ai bambini quando vanno a vedere il Museo del Mare Antico è tutto vero? Non è che è qualcosa di inventato? Se si hanno dubbi, il piccolo visitatore, potrà scoprire la verità con la “Caccia al documento”.

I laboratori didattici del Museo del Mare Antico di Nardò sono progettati a partire da studi scientifici ed eseguiti da archeologici e operatori della didattica museale di The Monuments People APS, adattando, per modalità e linguaggi, i contenuti all’utenza di riferimento, per una migliore fruibilità e la divulgazione dei contenuti storici proposti.

Gli appuntamenti si svolgeranno in osservanza delle direttive regionali per la prevenzione Covid-19. Per gli adulti accompagnatori sarà necessario esibire la Certificazione, il green-pass.

La prenotazione è obbligatoria poiché i gruppi saranno gestiti in maniera contingentata rispettando il numero massimo di partecipanti.

Inizio attività alle ore 10.30. Contributo: 5 euro. Prenotazione obbligatoria ai numeri 328.5762647 – 329.0070282. Mail: info@museodelmareantico.it, sito internet www.museodelmareantico.it.