A Nardò, al via i laboratori formativi di Radio C.o.R.e., progetto di Archeoclub Terra d’Arneo finanziato con la misura dell’avviso pubblico PugliaCapitaleSociale 3.0 e cofinanziato dal Comune.

Si tratta di laboratori dedicati a chi desidera scoprire e approfondire il mondo della radio attraverso un’esperienza pratica e coinvolgente.

Il primo laboratorio è un corso base di montaggio video per la radio, per scoprire come portare il contenuto radio nell’era digitale, creando video coinvolgenti per i social e per il web e unendo audio e immagini per una comunicazione efficace e moderna.

Il corso è a cura di Giorgio Cuppone e la prima lezione è in programma lunedì 18 novembre alle ore 18:30.

Il secondo laboratorio è un corso base di regia web, per esplorare le basi della regia radiofonica e del montaggio, utilizzando strumenti e tecniche per registrare, modificare e dare forma ai contenuti audio. Il corso è a cura di Vito Bramato e la prima lezione è in programma martedì 19 novembre alle ore 18:30.

Il terzo laboratorio è un corso base di speaking e conduzione radiofonica, per scoprire come dare voce alle idee, migliorare la dizione e interagire con il pubblico. In sostanza, come comunicare in modo autentico e trovare il proprio stile personale al microfono. Il corso è a cura di Salvatore Della Villa e la prima lezione è in programma mercoledì 20 novembre alle ore 18:30.

Il quarto e ultimo laboratorio è un corso base per la creazione di jingle e spot radiofonici, cioè per il processo di ideazione e montaggio, dalla scrittura alla produzione. Il corso è a cura di Luigi Bottazzo e la prima lezione è in programma giovedì 21 novembre. Tutti i laboratori si terranno in via Incoronata n. 47 e sono aperti ai beneficiari del progetto (per loro la partecipazione è gratuita) e a tutti coloro che abbiano voglia di mettersi in gioco, imparare e divertirsi.

Non servono conoscenze pregresse, solo entusiasmo e voglia di esprimersi. Per informazioni, costi e iscrizioni basta contattare il numero di telefono 320 9459027.

Il lancio di Radio C.o.R.e. è in programma domenica 17 novembre alle ore 17 in via Incoronata n. 47. L’occasione per scoprire la missione, il team, i corsi e la programmazione, pensata per mettere al centro idee, storie e musica che parlano al cuore della comunità.

Ma che cos’è Radio C.o.R.e. Web? “Core” nel dialetto neretino è il “cuore”, ciò che ha mosso l’ideazione e la stesura del progetto, che intende promuovere e favorire lo svolgimento di attività legate alla produzione musicale, da valorizzare sia come risorsa professionale e socio-ricreativa, sia come canale per l’inclusione comunitaria, partecipata e spontanea dei ragazzi a rischio di emarginazione e delle persone con disabilità e non autosufficienti, attraverso la creazione di specifici servizi di informazione, orientamento e tutoraggio specialistico, diretti a supportarli nella realizzazione delle proprie passioni e a superare situazioni di disagio.

Beneficiari sono soprattutto giovani (under 18) che si trovano in condizione di disagio sociale, personale o economico, inseriti nelle comunità alloggio educative per minori, nei progetti non residenziali e/o rientranti nell’offerta complessiva dei servizi educativi che l’Ambito Sociale di Zona n. 3 eroga sul territorio, persone con disabilità e non autosufficienti dei centri diurni dell’Ambito Sociale di Zona.

Lo scopo è educare i ragazzi ad un uso esperto e consapevole, critico e creativo delle tecnologie, promuovere l’attenzione verso i processi della comunicazione, sviluppare nei ragazzi un atteggiamento collaborativo e partecipativo, competenze di cittadinanza attiva, l’autonomia e la coscienza delle proprie capacità, capacità comunicative efficaci e adeguate ai vari contesti e la consapevolezza dell’uso professionale degli strumenti online.