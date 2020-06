Via Roggerone finalmente riapre: inaugurata la nuova rotatoria

Sono conclusi i lavori per la nuova rotatoria posta all’altezza del settimo chilometro sulla Via per Frigole, all’incrocio con Via Roggerone”. La notizia è giunta dall’Assessore al Traffico del Comune di Lecce Marco De Matteis, il quale ha già dato il via libera alla normale circolazione veicolare per chi percorre l’arteria stradale che collega Lecce alla marina.

A due anni dall’inizio dei lavori di quell’incrocio tristemente noto come “l’incrocio della morte”, la nuova rotatoria prevede anche un anello ciclabile protetto, per garantire una viabilità sicura anche a chi percorre questa strada in bicicletta.