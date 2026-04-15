Lecce Capitale della Scienza, al via il 10° Congresso Internazionale su Probiotici e Pediatria

Lecce si conferma hub di eccellenza per la ricerca medica globale. Dal 16 al 18 aprile 2026, le sale del Grand Hotel Tiziano apriranno le porte al 10° Congresso Internazionale su Probiotici, Prebiotici e Postbiotici in Pediatria (PPPP 2026). L’evento, di assoluto rilievo scientifico, richiamerà nel cuore del Salento clinici, studiosi e professionisti della salute da ogni continente.
Il congresso è promosso dalla World Association for Probiotics, Prebiotics and Postbiotics in Paediatrics, sotto la guida della Professoressa Flavia Indrio. Ordinaria di Pediatria presso l’Università del Salento, la Prof.ssa Indrio è una figura cardine nel panorama internazionale per gli studi sul microbiota in età pediatrica.
Il coinvolgimento attivo dell’Ateneo salentino sottolinea la crescita del territorio come polo strategico per l’innovazione e la divulgazione scientifica di alto livello.
Il programma scientifico del PPPP 2026 vanta nomi che rappresentano l’élite della medicina moderna. Tra gli oltre 30 relatori attesi, spiccano figure del calibro di:
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Alessio Fasano (Harvard Medical School, USA)
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Hania Szajewska (Medical University of Warsaw)
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Konstantinos Gerasimidis (University of Glasgow)
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Rochellys Diaz Heijtz (Karolinska Institute, Svezia)
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Liam O’Mahony (APC Microbiome Ireland)
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Pasquale Striano (Università di Genova)
Le tre giornate di lavori saranno caratterizzate da un approccio multidisciplinare, volto a esplorare il legame indissolubile tra nutrizione, microbiota e sviluppo del sistema immunitario nei primi anni di vita. I temi centrali includeranno:
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Sviluppo del microbiota neonatale: le ultime scoperte sulle prime fasi di colonizzazione batterica.
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Innovazioni terapeutiche: l’efficacia di probiotici e postbiotici nelle patologie pediatriche.
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Strategie di prevenzione: come intervenire precocemente per garantire la salute dell’adulto di domani.
L’evento rafforza il posizionamento di Lecce tra le principali destinazioni internazionali per il turismo congressuale scientifico. Attraverso il PPPP 2026, la città diventa il palcoscenico ideale per definire i nuovi standard di cura nella pediatria moderna, promuovendo un modello di salute integrato e basato sulle più recenti evidenze scientifiche.