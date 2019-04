LeccEcclesiae, ArtWork precisa sulle Chiese aperte: “per i leccesi nessun biglietto”

Solo qualche giorno fa era stato annunciato il nuovo progetto di apertura continuativa delle Chiese del Barocco leccese, ma questa volta a pagamento. Ed è lì che a quanto pare sono nate le polemiche, forse per mancanza di chiarezza, o forse per mancanza di attenzione. “LeccEcclesiae – alla scoperta del Barocco” è il progetto nato dalla collaborazione tra l’Arcidiocesi di Lecce e la Cooperativa ArtWork.

Chiese aperte ma solo col biglietto

Uno su tutti l’obiettivo principale: valorizzare il territorio. Fino all’anno scorso i turisti che visitavano Lecce non potevano accedere alle bellezze architettoniche del capoluogo salentino perché chiuse negli orai di punta, dalle 12 alle 17. Ma da quest’anno sarà diverso: già a partire dal mese prossimo la Cattedrale Maria SS. Assunta (Duomo), San Matteo, Santa Chiara e la basilica di Santa Croce, insieme al Museo diocesano ed al Chiostro del seminario resteranno aperte dalle 9 alle 21, senza pausa. A cambiare sono anche le modalità di ingresso: senza biglietto non si entra.

ArtWork risponde: facciamo chiarezza

Che sia necessario fare luce su alcuni aspetti di questo progetto, è cosa fuori di discussione. A tal proposito la Cooperativa è intervenuta a placare le polemiche degli ultimi giorni da parte dei leccesi preoccupati, forse a causa di una mancanza di chiarezza su alcuni punti.

Tra i tanti obiettivi dell’iniziativa, il più importante è garantire la fruizione del patrimonio storico-culturale della città ai turisti, così da valorizzare il territorio. “Promuovere la città, favorire il turismo culturale e il turismo di qualità significa offrire a chi arriva l’opportunità di soddisfare appieno la ragione per cui preferisce Lecce ad altre città: visitarne i tesori”. Ma poi rassicurano: “Ovviamente, tutti i fedeli di qualsiasi provenienza che vorranno pregare potranno farlo in qualsiasi momento e senza alcuna formalità o pagamento”.

Le tariffe non sono uguali per tutti

Già, ci sono varie tariffe e tengono in conto le esigenze di tutti. Se l’intenzione è quella di visitare tutti i siti, allora il biglietto è di 10 euro e garantisce il pacchetto completo. Per le famiglie, il costo è di 20 euro, anche per quelle più numerose, senza distinzioni di numero. Se proprio non si vuole fare il tour di tutte le perle del Barocco leccese, allora il biglietto può essere anche per il singolo sito, con un prezzo variabile, non oltre i 7 euro. Un’attenzione particolare anche alle guide turistiche che avranno a disposizione tariffe ridotte, così come gli studenti.

Niente paura per i leccesi: nessun biglietto d’ingresso per loro.