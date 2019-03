Le Chiese del Barocco aprono fino a sera, da questa estate un biglietto unico per visitare i tesori della città

Con il caldo alle porte e i turisti che iniziano ad arrivare, bisogna prepararsi al meglio per stagione estiva. Come da qualche anno a questa parte il capoluogo barocco sarà sicuramente tra le mete preferite per l’estate 2019, grazie alle sue bellezze architettoniche fatte in pietra leccese. A comporre la skyline di Lecce ci sono anche, e soprattutto, le chiese storiche che costituiscono una grande fonte di attrazione per i visitatori nostrani e stranieri.

Ma che si fa quando le chiese sono chiuse o si sta svolgendo una funzione? A rispondere ci ha pensato l’Arcidiocesi di Lecce che, insieme alla Cooperativa sociale Art Work, hanno presentato questa mattina il progetto “LeccEcclesiae – Alla scoperta del Barocco”, fortemente voluto dall’arcivescovo Michele Seccia.

Il progetto nasce da un’idea semplice: rendere accessibile il patrimonio storico-artistico della città per più tempo e garantire la cura di quattro delle chiese più importanti del capoluogo salentino, la Cattedrale Maria SS. Assunta (Duomo), San Matteo, Santa Chiara e la basilica di Santa Croce. A queste si aggiunge l’apertura del Museo diocesano e del chiostro dell’antico seminario.

Cosa cambia per i turisti?

Nei mesi da maggio a settembre e durante le feste di Natale (e tutto il mese di dicembre), Capodanno e Pasqua, le chiese, il museo e il chiostro rimarranno aperti dalle 9.00 alle 21.00, ogni giorno della settimana. Nel periodo invernale, invece, l’apertura è sempre garantita, ma fino alle 18.00. Per visitare questi luoghi di attrazione della città, i turisti dovranno acquistare un ticket valido come pass per 15 giorni. Il costo sarà di 10 euro e permetterà di mantenere in buono stato le strutture e l’impiego di personale che ne garantirà la corretta fruizione, diventando così una risorsa importante per il territorio leccese.

L’ingresso sarà gratuito per i bambini sotto gli 11 anni, e ovviamente per i fedeli durante la messa.

Un’occasione importante per il territorio, che rappresenta anche un’opportunità di lavoro per i disoccupati e di coordinamento con le guide turistiche.

E i leccesi? Niente paura. Chi è residente nella diocesi di Lecce non ha bisogno del biglietto.