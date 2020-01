Leccenews24 tra il popolo delle Partite Iva. La voce di chi non ce la fa più

Martano, vivace cittadina nel cuore della Grecìa Salentina, è stata, oggi, teatro di un’importante manifestazione che ha visto protagonisti commercianti, artigiani e commercialisti. Leccenews24 ha raccolto i malumori del popolo delle Partite Iva che non ce la fa più a reggere il peso di una pressione fiscale iniqua.

Dopo aver ascoltato la voce dei manifestanti, crediamo doverosa una presa di coscienza seria e responsabile da parte della politica che non potrà più ignorare le istanze dei lavoratori con partita iva, stremati dal carico fiscale che grava sulle attività.

Leccenews24 a Martano

Tra gli intervistati, commercianti, artigiani, il presidente dell’Associazione Commercianti e Artigiani di Martano ACAM, Lorenzo Luceri, il sindaco di Martano, Fabio Tarantino e la vice-sindaco Antonella Tremolizzo, commercialista, che era presente in piazza accanto ai manifestanti per sostenere le ragioni dei propri clienti e per sottolineare e reali difficoltà delle “partite Iva”.

I rappresentanti del movimento P.I.N. – Partite Iva Nazionali hanno raggiunto a Roma gli oltre 5000 manifestanti provenienti da ogni parte d’Italia. Un collegamento video ha portato a Roma i saluti della piazza di Martano.

Al telefono Leccenews24 ha raccolto le parole del vice-presidente di P.I.N. Antonio Sorrento, a Roma per incontrare esponenti di tutti gli schieramenti politici: “In rappresentanza di P.I.N., sono orgogliosamente felice di annunciare la ottima riuscita della prima manifestazione di protesta delle Partite IVA su Roma, con tante bandiere e striscioni che riempivano oggi piazza del Popolo.Oggi abbiamo posto una prima pietra, che servirà per costruire un nuovo percorso pacifico e per ridare dignità a tutte la partite IVA d’Italia, ormai bersaglio di tutti. Sono orgoglioso del mio Comune di appartenenza, Martano, per la straordinaria partecipazione dimostrata con l’organizzazione di una manifestazione parallela in piazza Assunta collegati con noi in video conferenza a Roma! Grazie anche ad ACAM per aver sposato si da subito tale iniziativa, con il risultato del 95% delle chiusure per protesta. Ci auguriamo che l’effetto mediatico di tale iniziativa non svanisca in poco tempo, ne seguiranno altre di iniziative concrete che dovranno volta per volta portarci ad un reale risultato. Grazie di cuore a tutti da parte di P.I.N. www.partiteivanazionali.it”.

Anche da Lecce ci arriva la segnalazione (con foto) di qualche attività che ha aderito alla protesta.

Sicuramente il movimento non si fermerà qui perché il malcontento non appartiene ad una categoria o ad un singolo paese. I lavoratori autonomi sono il motore di questo territorio che merita sicuramente più dignità.