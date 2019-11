Le licenze all’epoca del Web: cose da sapere

Negli ultimi tempi impazza il commercio online di beni e servizi, tanto che i dati ufficiali parlano di un incremento generale del settore di ben 8 punti percentuali solamente nel 2018, a fronte di oltre 35 miliardi di fatturato registrati soltanto in Italia nel 2017, spesi prevalentemente per viaggi e tempo libero e in particolare per prenotazioni online di alberghi e strutture, scommesse sportive, salute, bellezza e alimentazione.

Le stesse aziende, secondo le stime di Casaleggio Associati, sono sempre più pronte a investire nelle compravendite online, con una previsione del 74 per cento delle imprese locali che investirà, tramite risorse interne oppure esterne, proprio nel commercio elettronico, con piattaforme proprie oppure attraverso i principali marketplace (Amazon ed Ebay, ad esempio, per intendersi).

Visto anche il fiorire di nuovi operatori nei vari settori merceologici, tutto questo successo crescente dell’e-commerce pone l’attenzione sugli aspetti legali delle compravendite virtuali , sulle licenze, nonché sulla disciplina di legge da seguire su Internet per aprire un qualsiasi negozio di merci o servizi.

In particolare, per aprire un negozio in Rete, si può acquistare un proprio dominio oppure servirsi appunto di un e-marketplace, anche se esiste la possibilità del dropshipping, che si verifica quando un titolare di negozio vende un prodotto senza averlo però nel proprio magazzino o inventario.

In ogni caso ci sono, di norma alcune regole da seguire, e un sito di e-commerce deve riportare al proprio interno alcune importanti informazioni :

il nome dell’impresa o del venditore

il numero di partita IVA

il numero di iscrizione al registro delle imprese

il domicilio oppure la sede legale dell’impresa

i dati di contatto del venditore (come email o numero telefonico)

i metodi di pagamento possibili

le condizioni varie di acquisto

l’informativa vigente sulla privacy dell’utente

l’indicazione dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessioni, licenze o autorizzazioni

Quest’ultimo punto è particolarmente importante rispetto ad alcuni settori che vanno per la maggiore sul web. Si è visto, ad esempio, come l’intrattenimento sia in cima agli interessi degli utenti virtuali che acquistano servizi. Ad esempio, soltanto nel 2018 sono stati spesi ben 18,9 miliardi di euro dagli italiani, tra lotto, casinò online e scommesse sportive, tutti settori soggetti a licenza, tanto che non è difficile, ad esempio, trovare in rete una classifica dei migliori siti di scommesse con licenza . La licenza, in questo caso, è quella ADM, che verifica la sicurezza delle transazioni finanziarie e il sistema di crittografia utilizzato, oltre a ispezionare la piattaforma e le condizioni contrattuali verso l’utente. Anche le tv in streaming contribuiscono ad arricchire l’entertainment online (il Politecnico di Milano, in una ricerca, parla di 7,6 milioni di utenti): anche in questo caso esistono i nodi delle licenze e l’acquisto di diritti esclusivi per la trasmissione, in collaborazione con i fornitori di contenuti, sempre quando non si tratta di una produzione propria.

Il diritto d’autore e il copyright online