Panettone Day, grande riconoscimento per il maestro pasticciere Luigi Tramonte

Grande riconoscimento per il maestro pasticciere salentino Luigi Tramonte. Il suo panettone classico si è classificato al 2° posto nel prestigioso evento ‘Panettone Day’ che si è svolto ieri a Milano. ‘La strada per il miglior panettone d’Italia passa da Martignano e dal Salento’ aveva titolato Leccenews24 qualche mese fa quando si era appreso che tra i finalisti della manifestazione che premia le eccellenze del settore c’era anche Luigi Tramonte, pasticciere e artigiano originario di Strudà di Lecce ma con laboratorio e pasticceria in quel di Martignano. Una strada fatta di impegno, lavoro, talento e creatività quella che partendo dalla sua pasticceria ‘Roxy‘, nel cuore della Grecia Salentina, è arrivata fino alla più importante esposizione del panettone a Milano.

Il pasticciere salentino era stato l’unico pugliese ad essere arrivato tra i 33 finalisti della decima edizione del concorso. Ma nella serata finale del premio ha avuto un ulteriore positivo riscontro: il suo panettone ha scalato la graduatoria ed è arrivato tra i migliori primi tre, precisamente al secondo posto, a pochi decimi da voto dal primo classificato.

“Il suo talento e le sue capacità – avevano detto di lui gli organizzatori in occasione della selezione per la finale– sono stati premiati dal maestro Gino Fabbri – nuovo Presidente di Giuria – e dal Pastry Chef Marco Pedron – Head Pastry Chef dei Ristoranti Cracco e membro della giuria Panettone Day –. Un grande traguardo!”

Il secondo posto è un bel riconoscimento e una grande opportunità per Luigi Tramonte che, insieme agli altri finalisti, nel mese di ottobre avrà l’occasione di esporre il suo panettone nel Temporary Shop, lo store di Panettone Day, in corso Garibaldi a Milano. È proprio in questa occasione che migliaia di visitatori potranno assaggiare e comprare la creazione del maestro pasticciere salentino e degli altri finalisti. In occasione del decimo anniversario del contest, l’apertura del Temporary Store è prevista anche nel mese di novembre per il Best of.

La pasticceria del maestro Luigi Tramonte, nel recente passato, è stata definita ‘una pasticceria impegnata’ dagli operatori della comunicazione, una pasticceria innamorata del Salento. Nei mesi in cui la xylella imperversava e distruggeva il nostro territorio, infatti, Tramonte provò a dare un segnale in controtendenza. Rivisitò la ricetta classica del panettone, unendo agli ingredienti tradizionali l’olio d’oliva salentino, conosciuto per le proprietà salutistiche eccezionali. Il risultato fu un panettone all’olio di oliva dal gusto raffinato e ricercato.

Oggi, pur continuando nel radicamento territoriale della sua arte, Tramonte abbraccia sfide dal sapore nazionale che danno un respiro importante alla sua professionalità.