A Nardò scatta l’ora della prevenzione, mammografia ed ecografia gratuite per le donne

Approda a Nardò giovedì 28 marzo l’iniziativa di WelfareCare. La città neretina ospiterà l’evento “Mammografia ed ecografia gratuita” della società benefit che sta promuovendo sul territorio nazionale, anche grazie al sostegno di partner e imprenditori sensibili al tema, la prevenzione e in particolare dell’accessibilità di mammografie ed ecografie alle donne nella fascia d’età dai 35 ai 49 anni.

La clinica mobile di WelfareCare stazionerà in piazza Battisti dalle ore 9 alle 18 (con una pausa dalle 13 alle 14) e consentirà appunto a 50 donne di essere sottoposte gratuitamente a mammografia ed ecografia.

I requisiti per prenotare una visita sono un’età compresa tra i 35 e i 49 anni, non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi, non essere già inserita nei protocolli di screening del Servizio Sanitario Nazionale (anche per familiarità) o presso altre strutture di prevenzione, la residenza a Nardò.

Le prenotazioni saranno attive nel sito web di WelfareCare a partire da domani, giovedì 21 marzo, al link apposito. Si consiglia di procedere il prima possibile alle prenotazioni perché i posti disponibili solitamente vengono esauriti in poche ore.

“Siamo orgogliosi di affiancare WelfareCare – spiega il vicesindaco e assessore al Welfare Maria Grazia Sodero – perché la prevenzione va sostenuta, perché la mammografia rappresenta l’esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore al seno, infine perché consentirà alle donne della nostra città, che non sono incluse nei programmi di screening, di effettuare esami diagnostici che sono utilissimi. Sono convinta che accanto alle conquiste terapeutiche sul cancro, che per fortuna fanno passi da gigante, serva fare anche conquiste “culturali” sulla prevenzione, che paradossalmente appaiono più complicate. La prevenzione è un alleato contro il cancro tanto prezioso quanto la cura. Grazie a WelfareCare e alle aziende partner dell’evento”.