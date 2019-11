La salentina Marilina Colella premiata con l’International Standout Woman Award

C’è un Salento sempre vincente, che continua a mietere successi in tutta Italia e in ogni settore, musica, arte, sport, enogastronomia e, come nel caso specifico, economia e finanza.

Maria Vincenza Colella, per tutti Marilina, architetto salentino, riceverà nella giornata di domani, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 15.00 a Roma, nella Sala della Regina a Montecitorio, l’International Standout Woman Award. Insieme a lei, altre 19 donne e due uomini di talento che hanno saputo scalare i vertici dei ruoli decisionali. Un premio prestigioso per una donna con il turbo, esperta in finanza etica e investimenti sostenibili, fiera assertrice della responsabilità sociale.

L’International Standout Woman Award

Il riconoscimento ha conquistato negli anni la ribalta mediatica e il ruolo di Oscar per le donne di eccellenza a livello nazionale e internazionale, riuscendo a far emergere figure femminili di alto profilo per capacità, competenze, determinazione e sensibilità nel raggiungimento degli obiettivi professionali e sociali.

La Commissione di valutazione, composta da importanti figure istituzionali, ha avuto l’arduo compito di selezionare le figure femminili che si sono contraddistinte nei settori dell’arte, cultura, spettacolo, professioni, imprenditoria, ricerca, azioni coraggiose.

La motivazione del premio

Questa la motivazione che ha evidenziato come Colella abbia saputo intrecciare le proprie esperienze lavorative, allargandole in un profilo professionale in continua evoluzione, capace di precorrere i trend delle competenze rispetto al panorama del mondo del lavoro: “Il suo talento l’ha condotta prima ad acquisire una grande competenza in materia di system engineering presso la multinazionale IBM, poi ad allargare il proprio orizzonte al campo commerciale, in anni in cui la presenza delle donne nel settore era praticamente assente. Attualmente è Consulente per gli Enti Religiosi e Assistente presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.”

Maria Vincenza Colella

Partita giovanissima dal Salento per laurearsi a soli 21 anni in Architettura – in un’innovativa commistione fra architettura e ingegneria – allo IUAV a Venezia, Maria Vincenza Colella si è stabilita prima a Padova e poi a Torino, Bologna e Roma.

Ha conseguito un Master in Business Administration alla Berkeley University in California.

Il suo profilo professionale si è via via evoluto, passando dalla tecnologia informatica alla direzione commerciale, fino ad approdare a specifiche responsabilità nel mondo bancario, specializzandosi successivamente in un settore di grande complessità come i rapporti con gli Enti Religiosi ed Ecclesiastici.

Divide la sua vita fra Roma, Padova e l’amato Salento delle sue radici: quando vi approda, non disdegna il piacere di una indiavolata pizzica.

È, inoltre, una profonda conoscitrice dell’Alta Moda, quale giornalista di costume presente anche sul “Chi è chi del giornalismo e della moda”.