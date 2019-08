Follia alla stazione, la Lega chiede più sicurezza: “La colpa di essere italiani nel quartiere Rudiae Ferrovia”

Quanto accaduto, questa mattina, su via Oronzo Quarta, dove un giovane pachistano ha sfasciato i vetri di 12 auto mentre urlava frasi sconnesse e piene di ‘odio’ verso l’Italia, non poteva che riaccendere il dibattito sulla sicurezza nel quartiere Rudiae Ferrovia, finito spesso sulle prime pagine dei giornali per episodi di violenza e degrado. Tanto è stato detto, ma poco è stato fatto per restituire tranquillità ai residenti, ma anche a chi frequenta la stazione, che siano lavoratori o turisti.

Lecce non può e non vuole abituarsi a quella che purtroppo sta diventando una consuetudine in una zona strategica per la vita della città. Non poteva che dire la sua anche Mario Spagnolo, uno dei leghisti della prima ora che, più volte, ha cercato di accendere i riflettori sul rione, dove i problemi legati all’immigrazione sono più sentiti.

«La colpa di essere italiani nel quartiere Rudiae Ferrovia» si legge in una nota in cui Spagnolo invita tutti a non far passare il gesto di questa mattina come il caso isolato di un folle. “Folle” che non ripagherà mai i danni agli automobilisti che si sono ritrovati con i vetri sfasciati.

«Assistiamo quotidianamente, ormai da lunghi anni, a scene di questo tipo che passano nel più assoluto silenzio. Eppure in quella zona abitano tantissime famiglie che meriterebbero di essere tutelate, giovani madri che non possono uscire con i passeggini, anziane coppie che non possono fare una passeggiata. Appena si abbassano le luci del giorno scatta il coprifuoco, quasi fossimo in tempo di guerra. Ma la guerra contro il degrado e le violenze di quegli extracomunitari che non vogliono integrarsi con la città la pagano tutti, soprattutto i più deboli».

L’ex segretario cittadino della Lega torna a bussare alla porta di Palazzo Carafa per chiedere al Sindaco Salvemini più attenzione per un quartiere ‘delicato’: «Perché non organizzare una task-force di concerto con le forze dell’Ordine chiedendo immediatamente un intervento più incisivo? Cosa dire di coloro che hanno la sventura di gestire attività commerciali nei pressi di Viale Oronzo Quarta? Non sono cittadini anch’essi? È una colpa essere italiani se si vive nel Quartiere Rudiae Ferrovia?».