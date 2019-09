Tutto pronto per i Campionati Europei della pizza di Milano. A rappresentare il Salento un 20enne di Racale

“Andrò a Milano con la consapevolezza di poter imparare ancora tanto sul mestiere, cercherò di dimostrare, anche questa volta la mia passione e le mie potenzialità, in questo momento mi preme ringraziare ancora una volta le persone a me vicine per il loro supporto morale”, con queste parole, Mattia Reho, pizzaiolo 20enne originario di Racale, uno dei protagonisti del Pizza World Championship 2019 svoltosi ad Aprile a Parma, quarto miglior pizzaiolo del mondo nella categoria di “pizza classica”, commenta la sua imminente partecipazione al campionato Europeo della pizza che si svolgerà il 21 e 22 Ottobre a Milano.

Questa volta ad attenderlo ci sarà una sfida non facile, impegnativa da affrontare, data la presenza di molti professionisti del settore provenienti da tutta Europa.

Cresciuto a Racale, ripetiamo, Mattia Reho attualmente risiede a Eindhoven, non ha mai dimenticato le sue radici e le tradizioni della propria terra, mostrando il suo amore per le cose semplici che un territorio come la Puglia può offrire.

La pizza presentata al Mondiale di Parma, ha preso il nome di “Casa mia”, un’armonia di gusti e di colori, che hanno rappresentato al meglio la cultura alimentare del territorio salentino.