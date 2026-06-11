La Puglia si è affermata negli ultimi anni come uno dei mercati più dinamici d’Italia per il settore del gioco regolamentato, e il segmento online ne rappresenta oggi il vero motore. I dati relativi al biennio 2024-2025 fotografano una regione in cui la componente digitale ha ormai superato quella fisica, con piattaforme come ad esempio i casino senza autoesclusione su gamerbrain.net, ridisegnando abitudini di consumo, distribuzione della spesa e prospettive di sviluppo. Comprendere questi numeri significa leggere una trasformazione che riguarda l’intero comparto nazionale, ma che in Puglia assume contorni particolarmente marcati.

Le dimensioni del mercato

Il volume complessivo di gioco registrato in Puglia nel 2024 ammonta a circa 11,844 miliardi di euro, una cifra che colloca la regione tra le realtà di maggior peso nel panorama italiano. La spesa media pro capite si attesta intorno ai 3.057 euro l’anno, un valore superiore alla media nazionale, stimata attorno ai 2.800 euro.

All’interno di questo quadro, la ripartizione tra i due grandi canali è particolarmente significativa. Il gioco fisico — sale, ricevitorie, apparecchi e punti vendita sul territorio — vale circa 4,289 miliardi di euro, con una spesa pro capite di poco inferiore ai 2.000 euro. Il gioco online, invece, raggiunge i 7,555 miliardi di euro, rappresentando oltre il 64% dell’intero mercato regionale. È un sorpasso netto, che testimonia quanto la dimensione digitale sia diventata centrale nelle scelte dei giocatori pugliesi.

La spinta del segmento digitale

La forza del comparto online non si misura soltanto in termini di volumi assoluti, ma anche nella velocità con cui sta guadagnando terreno. Negli ultimi anni l’incremento annuo medio del settore si è collocato in una forbice compresa tra il 7% e il 10%, un ritmo sostenuto che riguarda in misura prevalente proprio la componente digitale.

Le proiezioni indicano una prosecuzione di questa traiettoria: secondo le stime disponibili, l’online dovrebbe superare il 65% del mercato regionale entro il 2026, consolidando ulteriormente il proprio primato. Si tratta di un cambiamento strutturale, alimentato dalla diffusione degli smartphone, dalla semplicità di accesso alle piattaforme autorizzate e da un’offerta sempre più ampia e articolata. La crescita non appare quindi un fenomeno congiunturale, bensì l’effetto di una transizione tecnologica destinata a stabilizzarsi nel tempo.

I conti di gioco online

Un indicatore particolarmente utile per misurare la penetrazione del gioco digitale è quello dei conti attivi. In Puglia il loro numero ha superato la soglia di 1,5 milioni nel 2022, con un incremento dell’**8,4% rispetto all’anno precedente. Questo dato, letto insieme alla crescita complessiva del comparto, conferma come l’apertura di nuovi conti rappresenti la principale leva di espansione del mercato.

A rendere ancora più evidente la propensione regionale verso il canale digitale è l’indice dei conti online attivi, che in Puglia si attesta a 0,45, contro una media nazionale di 0,34. In altre parole, la diffusione dei conti di gioco risulta circa il 32% più elevata rispetto al dato medio italiano: un segnale chiaro di quanto la regione sia avanti nel processo di digitalizzazione del settore.

Il posizionamento nazionale

Su scala nazionale, la Puglia occupa una posizione di rilievo. La regione si colloca al quinto posto in Italia per raccolta online assoluta, a conferma del peso specifico del mercato pugliese all’interno dell’ecosistema digitale del Paese. Se si considera invece il dato rapportato alla popolazione, la Puglia si attesta al sesto posto per raccolta pro capite, mantenendo comunque una collocazione di vertice.

Questi piazzamenti raccontano una doppia dimensione: da un lato la consistenza assoluta dei volumi, sostenuta da una popolazione di circa 3,8 milioni di residenti; dall’altro un’intensità di partecipazione che, anche in termini relativi, supera quella di numerose altre regioni italiane.

La distribuzione provinciale

L’analisi territoriale aiuta a comprendere come la spesa si distribuisca all’interno della regione. Il quadro provinciale relativo al 2024 vede in testa Bari, che da sola supera il miliardo di euro di volume di gioco, riflettendo il proprio ruolo di capoluogo e principale polo economico e demografico.

Seguono Taranto con circa 707,6 milioni di euro, Foggia con 411,8 milioni e Lecce con 407 milioni, in un sostanziale equilibrio tra le due province. Più contenuti, ma comunque significativi, i volumi di Brindisi, pari a 279,2 milioni di euro, e di Barletta-Andria-Trani, ferma a 250,5 milioni. La mappa che ne emerge è quella di un mercato diffuso su tutto il territorio, con concentrazioni proporzionali al peso demografico delle singole aree.

Il quadro normativo di riferimento

Il segmento online si sviluppa all’interno di un mercato pienamente regolamentato. In Italia il settore è disciplinato e vigilato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che rilascia le concessioni agli operatori, definisce i requisiti tecnici delle piattaforme e ne controlla l’operatività. Ogni conto di gioco è collegato a procedure di verifica dell’identità e, sul piano della tutela, il sistema mette a disposizione strumenti come i limiti di spesa personalizzabili e i meccanismi di autoesclusione.

Inserire i dati pugliesi in questa cornice è essenziale per leggerli correttamente: la crescita dei volumi e dei conti attivi avviene cioè in un contesto normativo strutturato, che distingue il canale legale e tracciabile da quello non autorizzato. Per gli operatori, la trasparenza dei dati rappresenta un riferimento utile a calibrare offerta, comunicazione e presidio del territorio.

Gli scenari per il 2026

Guardando ai prossimi mesi, le previsioni convergono su un’ulteriore espansione del canale digitale. Il superamento della soglia del 65% di quota di mercato entro il 2026 appare come l’esito più probabile di un trend ormai consolidato. La combinazione tra crescita dei conti attivi, aumento dei volumi e maggiore familiarità degli utenti con le piattaforme lascia ipotizzare che la distanza tra online e gioco fisico continuerà ad ampliarsi.

In questo scenario, la Puglia si configura come un osservatorio privilegiato per comprendere le dinamiche dell’intero comparto italiano. La regione anticipa, in molti indicatori, tendenze destinate a diffondersi anche altrove: la centralità del mobile, la prevalenza del digitale e la progressiva ridefinizione del rapporto tra giocatore e piattaforma.

I numeri del biennio 2024-2025 disegnano una Puglia in cui il gioco online è ormai la componente dominante del mercato, con oltre 7,5 miliardi di euro di volume, una quota superiore al 64% e una crescita dei conti attivi tra le più vivaci d’Italia. Tra il quinto posto nazionale per raccolta online e proiezioni che spingono la quota digitale oltre il 65% entro il 2026, la regione si presenta come un caso emblematico della trasformazione in atto nel settore: un mercato maturo, sempre più digitale e in costante evoluzione.