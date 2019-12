Raffiche di vento, pioggia battente e anche la corrente va in tilt

Domenica pre-natalizia poco clemente dal punto di vista meteorologico. Del resto, gli esperti lo avevano detto: piogge, temporali e vento avrebbero rovinato il weekend della vigilia di Natala, ma si tratterà solo di una breve parentesi di maltempo causata dall’ennesima perturbazione atlantica. Con l’inizio della nuova settimana cambierà tutto.

Una breve parentesi che, tuttavia, sta mettendo in ginocchio molte zone del Salento. Da questa notte, infatti, raffiche di vento e scrosci di pioggia battente stanno caratterizzando i cieli leccesi. Nel corso della mattinata, soprattutto, il vento ha iniziato a soffiare forte, e con lui anche la pioggia si è trasformata in bombe d’acqua.

Tanti, quindi, i disagi legati soprattutto alla circolazione, con molti cittadini che aspettavano questa domenica per ultimare lo shopping natalizio. Anche i tifosi del Lecce monitorano la situazione in vista della partita di oggi pomeriggio dei giallorossi al “Via del Mare” contro il Bologna.

La situazione, tuttavia, dovrebbe migliorare nel corso delle prossime ore, salvando così i giorni festivi (clicca QUI per le previsioni meteo di Natale e Capodanno).

Ma non solo. Anche a casa di un guasto, da qualche ora in molti abitanti del capoluogo hanno lamentato l’interruzione dell’energia elettrica. Sui social, infatti, è impazzata la polemica per via di un guasto che ha lascito molti senza corrente.

“Il problema – fa sapere la Protezione Civile – ha interessato parte della zona centro e parte del lato est della città. I tecnici dell’Enel sono al lavoro per risolvere quanto prima il guasto”.