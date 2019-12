Weekend con l’ombrello e Natale in compagnia del sole, le previsioni per le feste

Gli esperti lo avevano detto: piogge, temporali e vento avrebbero rovinato il weekend pre-natalizio, ma si tratterà solo di una breve parentesi di maltempo causata dall’ennesima perturbazione atlantica. Con l’inizion della nuova settimana cambierà tutto.

Da lunedì 23 dicembre, l’alta pressione di matrice sub tropicale conquisterà il Paese permettendo a tutti, da Nord a Sud, di riporre l’ombrello e di godersi i giorni clou di festa. Una buona notizia soprattutto per chi ha deciso di concedersi una vacanza e potrà contare sul bel tempo qualunque sia la sua destinazione in territorio italiano. Dalla vigilia (anche se su alcune regioni meridionali sono previsti strascichi e acquazzoni) a Santo Stefano sarà il sole a farla da padrone.

L’unico disturbo, come si legge sul 3bmeteo.com, potrà essere qualche nuvola nel cielo, causata dall’umidità dell’aria. Tutto qui. Anche le temperature si manterranno miti: la massa d’aria in arrivo farà salire l’asticella della colonnina su valori ‘insoliti’ per il periodo. Le massime, soprattutto al Sud, supereranno tranquillamente i 15 gradi.

Che tempo farà a capodanno?

Il 27 dicembre, stando agli ultimi aggiornamenti, c’è la possibilità di qualche rovescio al centro-sud. Tutta colpa di un blando fronte perturbato che potrebbe rendere incerti gli ultimi giorni dell’anno.

Superati questi ‘fatidici’ giorni la domanda che comincerà a tenere banco sarà la stessa di ogni anno: che tempo farà a Capodanno? È ancora troppo presto per rispondere perché, come si legge su 3bmeteo, i modelli continuano a prospettare scenari alternativi. L’Italia sarà conquistata da un’ondata di freddo in discesa dalla Russia o tornerà l’alta pressione ‘rimandando’ ancora per un po’ l’inverno, quello pungente? Una battaglia che, per ora, sembra essere a favore dell’alta pressione. Staremo a vedere chi la spunterà…