I conti demo consentono di fare trading sui mercati reali con denaro virtuale prima di rischiare il proprio capitale. Mostrano come funziona una piattaforma, come vengono eseguiti gli ordini e come si muovono i diversi asset in condizioni di mercato reali.

In questa guida esamineremo le 5 migliori piattaforme di trading demo del 2026, concentrandoci su accesso gratuito, fondi virtuali, usabilità, regolamentazione e cosa possono aspettarsi i trader italiani prima di aprire un conto live.

TL;DR:

Una piattaforma di trading demo consente di operare sui mercati reali con fondi virtuali e dati in tempo reale senza rischio finanziario.

Le differenze tra i broker nel 2026 riguardano durata della demo, capitale virtuale, parità con il conto live e protezione fino a 20.100 €.

XTB è considerata la migliore piattaforma di trading demo sulla base delle recensioni e offre accesso illimitato con 100.000 € virtuali e oltre 11.600 strumenti.

I clienti italiani operano sotto normativa UE con registrazione CONSOB e tutele previste dai sistemi di compensazione.

La nostra metodologia

Abbiamo valutato ciascuna piattaforma di trading demo utilizzando criteri misurabili e verificabili rilevanti per i trader al dettaglio italiani. Ci siamo concentrati sulla funzionalità reale della demo, sullo status normativo, sulla trasparenza dei costi e sulla protezione degli investitori ai sensi delle norme UE.

Abbiamo valutato:

Se il conto demo è gratuito, illimitato e disponibile senza deposito

L’importo del capitale virtuale e l’accesso agli stessi strumenti dei conti reali

La parità della piattaforma (interfaccia demo vs reale e ambiente di esecuzione)

La gamma di strumenti disponibili in modalità demo (CFD, azioni, ETF, forex, criptovalute)

Il quadro normativo per i clienti italiani (registrazione CySEC, KNF, CONSOB)

I limiti di copertura del fondo di compensazione degli investitori (ICF o schemi equivalenti)

Requisiti minimi di deposito e struttura delle commissioni per i conti reali

Disponibilità di assistenza in lingua italiana e risorse formative

Tutti i dati provengono dalla documentazione ufficiale dei broker, dalle informative normative e dai test sulle piattaforme condotti nel primo trimestre del 2026.

Le 5 migliori piattaforme di trading demo (2026)

Questo confronto si concentra sulla struttura demo, sui limiti di protezione e sulle differenze pratiche rilevanti per i trader al dettaglio italiani nel 2026.

Broker Fondi virtuali Limite temporale demo Azioni reali disponibili Deposito minimo (conto reale) Protezione dei depositi (Italia) Demo illimitato Punto di forza principale XTB €100.000 Nessun limite ✅ €0 Fino a €20.100 ✅ Supporto telefonico in italiano con consulenti reali Capital.com €100.000 Nessun limite fisso ❌ (solo CFD) €20 Fino a €20.000 ✅ Assicurazione aggiuntiva fino a €1 milione Pepperstone €50.000 30–60 giorni (MT4/MT5) ❌ (solo CFD) €0 Fino a €20.000 ❌ Accesso a MT4, MT5, cTrader e TradingView Plus500 €40.000 Nessun limite ❌ (solo CFD) €100 Fino a €20.000 ✅ Piattaforma proprietaria semplice eToro $100.000 Nessun limite ✅ €50–€100 Fino a €20.000 ✅ Social trading e CopyTrader

1. XTB

XTB è un broker leader per i trader al dettaglio italiani e uno dei nomi più riconosciuti tra i fornitori di piattaforme di trading demo in Europa. Offre un conto demo gratuito e illimitato senza deposito richiesto, fornendo agli utenti 100.000 € in fondi virtuali e l’accesso alla stessa piattaforma xStation 5 utilizzata dagli investitori reali. I clienti italiani possono fare pratica su oltre 11.600 strumenti, tra cui azioni, ETF, forex, indici, materie prime e CFD su criptovalute, ricevendo assistenza da consulenti di lingua italiana.

Con oltre 20 anni di storia, più di 2 milioni di clienti in tutto il mondo, la registrazione CONSOB per l’Italia e il premio Broker of the Year 2024 di Invest Cuffs, XTB è ampiamente considerata una delle migliori piattaforme di trading demo del 2026.

Caratteristiche principali:

Conto demo gratuito e illimitato (senza limiti di tempo)

Nessun deposito richiesto per aprire il conto demo

000 € di capitale virtuale per simulare il trading reale

Accesso completo a xStation 5 (interfaccia identica al conto live)

Oltre 11.600 strumenti disponibili in modalità demo

Accesso all’app mobile per la demo su iOS e Android (oltre 5 milioni di download)

Assistenza telefonica e via chat in lingua italiana, oltre a webinar e corsi video

Deposito minimo: 0 €

Protezione del deposito: fino a 20.100 €

Cosa distingue XTB: Accesso demo illimitato combinato con assistenza telefonica in italiano e un ecosistema formativo completo, che rendono il passaggio dalla piattaforma di trading demo al conto reale semplice e veloce.

2. Capital.com

Capital.com è un broker specializzato in CFD che opera in tutta l’UE sotto la regolamentazione CySEC e serve i clienti italiani attraverso la sua entità europea. Offre una piattaforma di trading demo gratuita con fino a 100.000 € di fondi virtuali e accesso alla stessa interfaccia web e mobile proprietaria utilizzata per il trading CFD live. La piattaforma integra i grafici TradingView, oltre 100 indicatori tecnici e materiali didattici integrati.

Caratteristiche principali:

Conto demo gratuito con fino a 100.000 € di fondi virtuali

Stessa piattaforma proprietaria del conto live (web e mobile)

Oltre 3.800 mercati CFD tra cui forex, indici, azioni, ETF, materie prime, criptovalute

Integrazione con TradingView con oltre 100 indicatori

Struttura commissionale dello 0% (prezzi solo spread)

Formazione integrata: video, articoli, webinar

Nessuna commissione di deposito o prelievo

Deposito minimo: 20 € (conto live)

Protezione dei depositi: fino a 20.000 € (ICF) + fino a 1.000.000 € di assicurazione aggiuntiva per i clienti dell’UE

Cosa li distingue: copertura assicurativa aggiuntiva per i clienti dell’UE fino a 1.000.000 € oltre al limite standard ICF di 20.000 €.

3. Pepperstone Pepperstone è un broker forex e CFD che accoglie clienti italiani sotto la sua entità UE regolamentata dalla CySEC. Fornisce una piattaforma di trading demo gratuita con circa 50.000 € di fondi virtuali e accesso a MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader e TradingView. L’ambiente demo rispecchia le condizioni di trading reali, compresi i prezzi in tempo reale e la piena funzionalità della piattaforma. I conti demo MT4 e MT5 scadono in genere dopo 30-60 giorni, mentre le demo cTrader e TradingView possono essere offerte senza un limite di tempo rigido. Caratteristiche principali: Conto demo gratuito con circa 50.000 € di capitale virtuale

Accesso a MT4, MT5, cTrader e TradingView

Oltre 1.200 strumenti, tra cui oltre 90 coppie forex, indici, materie prime, CFD su azioni e CFD su criptovalute

Conto Razor con spread grezzi a partire da 0,0 pip (live)

Modello di esecuzione di mercato con struttura STP

Supporto per Expert Advisor (EA) e trading algoritmico

Leva fino a 30:1 per i clienti al dettaglio dell’UE Deposito minimo: 0 € Protezione del deposito: fino a 20.000 € Cosa li distingue: accesso a MT4, MT5, cTrader e TradingView all’interno dello stesso ambiente di brokeraggio. 4. Plus500

Plus500 è un broker che offre solo CFD e serve i clienti italiani attraverso la sua entità regolamentata dalla CySEC, Plus500CY Ltd. Offre una piattaforma web e mobile proprietaria incentrata sul trading semplificato di CFD su forex, indici, materie prime, azioni, ETF, opzioni e criptovalute selezionate. Il broker fornisce una piattaforma di trading demo gratuita e illimitata con dati in tempo reale e circa 40.000 € in fondi virtuali, utilizzando la stessa interfaccia del conto live. Gli utenti italiani operano secondo i limiti di leva finanziaria dell’ESMA e le protezioni standard dell’UE per i clienti al dettaglio.

Caratteristiche principali:

Conto demo gratuito e illimitato con circa 40.000 € di fondi virtuali

Stessa piattaforma proprietaria per il trading demo e live

CFD su forex, indici, materie prime, azioni, ETF, opzioni, criptovalute

Prezzi basati sullo spread senza commissioni di trading esplicite

Stop loss, take profit e protezione dal saldo negativo integrati

Piattaforma web, app Windows, app iOS e Android

Commissione di inattività dopo un prolungato periodo di inutilizzo

Deposito minimo: 100 €

Protezione del deposito: fino a 20.000 €

Cosa li contraddistingue: piattaforma proprietaria molto semplificata progettata per un trading CFD diretto.

5. eToro

eToro è una piattaforma di trading multi-asset che accoglie clienti italiani sotto eToro (Europe) Ltd, autorizzata e regolamentata dalla CySEC. Offre azioni reali ed ETF insieme a CFD su indici, forex, materie prime e criptovalute e include funzionalità di social trading come CopyTrader e Smart Portfolios. Ogni conto include un portafoglio virtuale gratuito con 100.000 $ in fondi virtuali, accessibile senza limiti di tempo e identico nella struttura all’interfaccia live. Gli utenti possono passare dalla modalità reale a quella virtuale in qualsiasi momento all’interno della stessa piattaforma.

Caratteristiche principali:

Portafoglio virtuale gratuito illimitato con 100.000 $ di fondi virtuali

Accesso a oltre 6.000 strumenti, tra cui azioni reali, ETF e CFD

Social trading tramite CopyTrader

Smart Portfolios basati su temi o strategie

Trading di azioni reali senza commissioni (si applicano gli spread)

Piattaforma web e mobile con feed di notizie integrato

Commissione di prelievo fissa e possibile commissione di inattività

Deposito minimo: 50-100 € (varia in base al metodo e alla regione)

Protezione del deposito: fino a 20.000 €

Cosa li distingue: social trading integrato con CopyTrader e Smart Portfolios integrati nella piattaforma principale.

Conclusione

I conti demo consentono di testare piattaforme, strumenti ed esecuzione degli ordini senza esposizione finanziaria. Nel 2026, le principali differenze tra i fornitori risiedono nella durata della demo, nel capitale virtuale, nella parità della piattaforma con i conti live e nel livello di protezione normativa disponibile per i clienti italiani.

Se il tuo obiettivo è quello di esplorare le condizioni di trading in un ambiente realistico, accedere agli stessi strumenti utilizzati nei mercati live e iniziare senza requisiti di deposito, XTB è considerata la migliore opzione per chi vuole esplorare il trading nel 2026.

Domande frequenti (FAQ)

Cos’è una piattaforma di trading demo?

Una piattaforma di trading demo è un ambiente di trading simulato che rispecchia i mercati reali utilizzando fondi virtuali. Fornisce accesso ad asset quali forex, indici, materie prime, azioni, ETF e CFD con prezzi in tempo reale. L’interfaccia, i grafici e i tipi di ordine corrispondono alla piattaforma live, consentendo agli utenti di testare strategie senza rischiare il capitale.

Una piattaforma di trading demo è davvero gratuita?

La maggior parte dei broker regolamentati offre conti demo gratuiti e senza requisiti di deposito. Gli utenti ricevono in genere fondi virtuali, spesso intorno ai 100.000 €, per fare pratica con il trading. L’ambiente demo non richiede la verifica dell’identità nella maggior parte dei casi ed è accessibile con i dati di registrazione di base.

Per quanto tempo posso utilizzare un conto demo?

Molti conti demo non hanno limiti di tempo rigidi e rimangono attivi fintanto che l’utente effettua l’accesso periodicamente. Alcune piattaforme possono limitare l’accesso alla demo dopo 30-60 giorni, in particolare sugli ambienti basati su MetaTrader. Le demo illimitate consentono agli utenti di fare pratica fino a quando non si sentono pronti per passare a un conto live.

Un conto demo utilizza dati di mercato reali?

Sì. Le piattaforme demo di solito trasmettono i prezzi di mercato in tempo reale o quasi in tempo reale. L’esecuzione degli ordini segue la stessa logica del trading live, compresi gli spread e i requisiti di margine. Tuttavia, i conti demo non riflettono lo slippage, la pressione emotiva o l’esposizione del capitale reale.

Posso negoziare tutti gli strumenti in modalità demo?

La maggior parte delle piattaforme demo fornisce l’accesso agli stessi strumenti disponibili sui conti live, inclusi coppie forex, indici, materie prime, azioni, ETF e criptovalute. La disponibilità dipende dalla gamma complessiva di prodotti del broker. Le condizioni di trading, i limiti di leva finanziaria previsti dalle norme ESMA e la struttura dei margini rispecchiano l’ambiente live.

Cosa succede quando passo dalla demo al live?

Il passaggio a un conto live richiede la verifica dell’identità ai sensi delle normative AML dell’UE. L’interfaccia della piattaforma rimane la stessa, quindi gli utenti non devono reimparare gli strumenti o l’inserimento degli ordini. Il trading live introduce capitale reale, profitti e perdite reali e la protezione degli investitori ai sensi dei sistemi di compensazione applicabili.

Qual è la migliore piattaforma di trading demo nel 2026?

XTB è considerata la migliore piattaforma di trading demo nel 2026 per gli utenti che desiderano un accesso completo alla piattaforma senza requisiti di deposito. Offre un conto demo illimitato con 100.000 € di fondi virtuali, accesso a oltre 11.600 strumenti e la stessa interfaccia xStation 5 utilizzata per il trading live. I clienti italiani operano secondo la normativa UE con una protezione degli investitori fino a 20.100 €.