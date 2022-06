La città piange per la scomparsa di Giovanni Costantini. Oggi i funerali

Il suo cuore ha smesso di battere a causa di una malattia contro la quale ha lottato fino all’ultimo momento.

Politica salentina in lutto, per la morte di Giovanni Costantini, ultimo Segretario di Lecce del Fronte della Gioventù.

47 anni, impegnato in politica fin dalla giovane età, è stato Presidente del capoluogo di Azione Giovani, per essere nominato, poi, Segretario provinciale. Tra gli incarichi ricoperti, anche quello di Presidente del Quartiere Stadio negli anni ’90.

“Te ne sei andato dopo una battaglia lunga, difficile, faticosa. Prima di andare però hai voluto condividere con chi ti voleva bene un momento di grande felicità. Come un arcobaleno dopo troppa pioggia. Grazie dei tuoi sorrisi nel dolore, della forza di volontà e della caparbietà che mi hai insegnato e che non dimenticherò. Buon viaggio amico caro”, sono queste le parole dell’Assessore Regionale alle attività Produttive, Alessandro Delli Noci, che così ricorda Costantini.

“Giovanni con te va via la più bella epoca della nostra vita politica. Sei stato sempre bravo, attento, sinceramente critico. Sei stato una bella persona, una bella intelligenza, un fedele militante. La notizia della tua scomparsa mi ha sconvolta. Ti voglio bene, Giovanni e fui felice qualche tempo addietro di risentirti. Tu ed io ritrovammo le nostre radici. Sei e sarai sempre nel mio cuore, Giovanni caro. E con sinceri sentimenti di affetto sono vicina ai tuoi familiari e alla tua giovane moglie. Un’ultima cosa: ci hai lasciato troppo presto!”, ha invece dichiarato l’ex Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone.

Non ha voluto far mancare il suo ricordo anche il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Dalla prima volta che ti ho conosciuto all’ultima foto che ho visto – il giorno del tuo matrimonio con il tuo amore di sempre, Patrizia, con indosso la cravatta rossa che ti avevo regalato quando ero vicepresidente della Camera – il tuo aspetto è cambiato molto. Ma il sorriso, la forza, il coraggio di cui è capace solo chi ha un’anima profonda e solida, quelli no. Quelli non avrebbe potuto piegarli nessun male. A Dio, Gio, ti voglio bene”.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio presso la Chiesa di San Massimiliano Kolbe alle ore 17.00.

(Immagine tratta dal profilo facebook di Giovanni Costantini)