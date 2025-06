Italia e Cina insieme per l’arte: al via la mostra “Levante Prize” all’Accademia di Belle Arti di Lecce

Italia e Cina si incontrano nella cornice suggestiva dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, che da lunedì 30 giugno 2025 (ore 11 – ingresso gratuito) ospita la mostra delle opere selezionate per la prima edizione del Levante Prize, il concorso artistico promosso dall’Associazione degli Studenti e Studiosi Cinesi in Italia in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Lecce, Siracusa e l’Istituto del Design di Matera.

Il premio nasce con l’intento di valorizzare giovani talenti italiani e cinesi e rafforzare i legami tra i due Paesi attraverso un linguaggio universale: l’arte. Un’iniziativa che è anche un invito al confronto culturale e artistico tra studenti e studentesse provenienti da contesti diversi, ma accomunati dalla passione per la ricerca estetica, l’espressione creativa e la sperimentazione.

La mostra, che rimarrà aperta fino al 4 luglio, raccoglie 28 opere selezionate da una giuria composta da esponenti delle istituzioni coinvolte, tra cui Nicoletta Scilimati (ABA Lecce), Niccolò Benetton (ABA Siracusa), Ida Chiatante (Istituto del Design di Matera) e Yi Min Lin per l’associazione promotrice, con la supervisione del direttore dell’Accademia leccese Nunzio Fiore. Accanto ai lavori in concorso, sono esposti anche 7 elaborati fuori concorso realizzati da studenti di altre accademie italiane, ritenuti particolarmente meritevoli.

Tecniche tradizionali e digitali – dalla grafite all’inchiostro, dall’acquerello alla digital art – danno vita a una pluralità di linguaggi che raccontano visioni, emozioni e prospettive nuove. Il tema libero ha permesso agli artisti di esplorare con libertà espressiva il loro universo personale, offrendo al pubblico un panorama ricco e stimolante della giovane produzione artistica contemporanea.

I vincitori delle tre sezioni, primo e secondo classificato cinese e italiano e primo classificato scelto dall’associazione promotrice del concorso, che si aggiudicano il premio in denaro sono: Yu Boda arrivato primo e Huang Jijia, secondo, entrambi provenienti dall’Accademia di Lecce; dallo stesso istituto anche Margherita Salamida, Benedetta Chiriatti e Giulia Carluccio classificate al primo posto pari merito mentre da Bari Meng Fuhao è l’unico vincitore selezionato dall’associazione di studenti che hanno assegnato una menzione speciale a Xuan Xiaoxuan, studente di Frosinone, invitato per l’inaugurazione della mostra.

Durante il vernissage, il pubblico sarà accompagnato da un intermezzo musicale, “Moments musicaux”, a cura degli studenti del Conservatorio “Tito Schipa”, che arricchirà l’esperienza con note e suggestioni sonore.

Il Welcome Office International e la visione internazionale dell’AFAM

Insieme alla mostra,aperta fino al 4 luglio 2025, sarà inaugurato anche il “Welcome Office International”, frutto della collaborazione tra Università del Salento, Accademia di Belle Arti di Lecce e Conservatorio “Tito Schipa”. Uno spazio dedicato all’orientamento degli studenti internazionali, con l’obiettivo di far conoscere l’offerta formativa salentina e promuovere opportunità di studio e ricerca a livello globale.

“Vivere a Lecce la formazione universitaria da studente internazionale significa immergersi nella cultura e in uno stile di vita unico – spiegano il presidente Nicola Ciracì e il direttore Nunzio Fiore dell’Accademia – Con il Levante Prize riaffermiamo l’eccellenza della nostra didattica e l’impegno per l’internazionalizzazione del sistema AFAM”.

Un impegno che si riflette nei progetti PNRR, nella partecipazione a fiere internazionali in Svezia, Marocco, Cina e Albania, nella presenza del progetto dell’Accademia al padiglione Italia di EXPO Osaka 2025, e in una rete Erasmus sempre più solida. “Abbiamo tutto, ci servono solo nuovi spazi per accogliere più studenti e aprire nuovi laboratori”, aggiungono i vertici accademici.

Un premio, una visione

Il Levante Prize si inserisce nell’ambito del progetto “Diary. Digital and international arts through augmented reality and research for young students”, finanziato dal PNRR, di cui l’Accademia di Lecce è capofila. Un progetto che vuole ripensare e rilanciare il ruolo delle arti visive nel contesto globale, promuovendo la ricerca, l’innovazione e la dimensione internazionale dell’alta formazione artistica.

Tra pennelli e pixel, tradizione e sperimentazione, Lecce diventa crocevia di culture e visioni, dimostrando ancora una volta come l’arte possa abbattere confini e costruire ponti.