“Movidamente”, partite le serate di sensibilizzazione nelle discoteche e i controlli notturni su strada

Sono partite le prime due fasi operative del progetto promosso dalla Provincia di Lecce: la campagna di animazione nelle discoteche “Amo, guidi tu? Decidi chi guida prima di bere!”, e i servizi mirati di Vigilanza e di Controlli su strada, nelle ore serali e notturne.

La prima azione progettuale, in particolare, riguarda le iniziative della campagna di animazione territoriale “Amo, guidi tu? Decidi chi guida prima di bere!”, portata nelle discoteche del Salento, dal 18 al 26 agosto. La Provincia, insieme al partner Confcommercio-Silb (Sindacato Italiano Locali da Ballo) attiva per ogni serata e in discoteche diverse, azioni di promozione e sensibilizzazione realizzate con l’obiettivo di coinvolgere il popolo della notte e far passare i messaggio che, ci si può divertire, organizzandosi prima e cercando di ridurre al minimo i rischi.

Ieri sera il primo appuntamento delle serate in discoteca presso il Parco Gondar a Gallipoli; stasera, oggi, si replica sulla costa adriatica al Malè di Santa Cesarea Terme

All’ingresso dei locali è stato allestito un corner con hostess e staff del progetto, dove sarà individuato il cosiddetto “guidatore designato”, colui che avrà la responsabilità di riportare a casa amiche e amici, che riceverà il braccialetto della campagna e una consumazione analcolica in omaggio. A fine serata, prima di uscire dal locale, grazie agli etilometri monouso, potrà sottoporsi all’alcol test per verificare se ha mantenuto “l’impegno”. Nel corso delle serate, inoltre, saranno realizzati video promo con protagonisti i ragazzi e le ragazze presenti nei locali e saranno distribuiti t-shirt e gadget dell’iniziativa. Infine, grazie alla collaborazione dei titolari delle discoteche, chi sarà in grado di divertirsi responsabilmente riceverà un biglietto omaggio per le serate successive. Prossimi appuntamenti in discoteca: giovedì 21 agosto, Blu Bay a Castro; venerdì 22 agosto, Praja a Gallipoli; sabato 23 agosto, Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno; martedì 26 agosto, Vega a Gallipoli.

Contestualmente agli appuntamenti nei locali da ballo, avviati anche i servizi di Vigilanza e di Controlli su strada, nelle ore serali e notturne, effettuati dalla Polizia provinciale, in collaborazione con le Polizie locali dei Comuni target di Galatina, Gallipoli, Nardò, Otranto e Porto Cesareo e con l’assistenza del personale sanitario della Croce Rossa Italiana, in programma nelle fasce serali e notturne.

Queste le prossime date dei controlli previste per il mese di agosto: il 19 a Otranto, il 21 a Galatina, il 24 a Porto Cesareo, il 27 a Nardò, il 29 a Gallipoli, il 30 a Porto Cesareo. I controlli proseguiranno, anche, nel mese di settembre: il 3 a Gallipoli, il 5 a Otranto, il 6 a Galatina, il 12 a Nardò.

Le postazioni di controllo saranno, di volta in volta, individuate lungo le arterie stradali maggiormente trafficate di ogni singolo Comune target, anche in relazione alla presenza di luoghi di ritrovo dei giovani e in prossimità di discoteche e locali della movida.

Da settembre, a conclusione delle attività di animazione nei luoghi del divertimento estivo, si tornerà in aula: saranno infatti interessati gli Istituti scolastici superiori attraverso l’avvio di laboratori didattici dedicati agli studenti, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VI Ambito territoriale di Lecce, partner del progetto, e con il coinvolgimento della Consulta Provinciale degli studenti.

Tutte le iniziative sono fasi del progetto “Movidamente”, con il quale la Provincia di Lecce è risultata tra le 20 Province italiane ammesse al finanziamento relativo all’iniziativa nazionale “Mobilità sicura”, finanziata dal Fondo contro l’incidentalità notturna, sulla base dell’Accordo stipulato tra il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANCI ed UPI. L’obiettivo è quello di promuovere le progettualità delle Province, in accordo con istituzioni ed enti del territorio, finalizzate alla diffusione della cultura della mobilità sicura. Il progetto si avvale di un’ampia partnership, tra cui la Prefettura di Lecce.