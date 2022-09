Multe ai tifosi del Lecce allo Stadio, Capoccia (Mrs): ‘Il Comune ritiri subito i verbali’

Non cessa la polemica dopo le multe a tappeto di cui sono stati vittime tanti tifosi del Lecce al termine della sfida contro il Monza dell’11 settembre scorso dopo che, come sempre negli ultimi decenni, avevano usufruito della sosta lungo Viale della Libertà. Beffa doppia per loro! Dopo i dispiaceri del campo al termine di una partita in cui al Lecce sono stati sottratti due punti per le sviste arbitrali del Sig. Pairetto che ha negato due calci di rigore agli uomini di Baroni, i supporter dei giallorossi lamentano altri torti che questa volta toccano più da vicino le loro tasche. In tanti hanno trovato sul parabrezza della loro auto i tanto temuti ‘preavvisi di verbale’, in una parola una bella multa da pagare.

Il Sindaco Carlo Salvemini ha fatto sapere che non c’era alcuna intenzione da parte dell’Amministrazione Comunale di far cassa sulle spalle dei tifosi, a cui è andato in soccorso anche il presidente Saverio Sticchi Damiani che si è dimostrato infastidito per l’accaduto, visti i tanti sacrifici che fanno i sostenitori per seguire la propria squadra.

Sull’argomento è intervenuto in giornata anche il ccoordinatore cittadino di Lecce del Movimento Regione Salento, Giancarlo Capoccia che ha chiesto al Comune di ritirare in autotutela le multe, preannunciando una marea di ricorsi per i quali il movimento politicao si candida a dare supporto legale.

“Sono migliaia i cittadini-tifosi che, come sempre da decenni, hanno usufruito della sosta lungo Viale della Libertà durante l’incontro di calcio – scrive nella nota Giancarlo Capoccia -. Recentemente, come noto, sono stati installati ed attivati due impianti semaforici a ridosso dello stadio che, secondo la tesi del Comune, ora giustificherebbero le sanzioni elevate. Nulla di più errato visto che che l’arteria stradale in questione, durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, viene chiusa al traffico e, per questo, non può essere considerato funzionante l’impianto semaforico durante gli orari della chiusura alla circolazione”.

Il Mrs denuncia il comportamento dei Vigili Urbani

Ciò che viene altresì messo in evidenza dal coordinatore di Lecce di Mrs è stato anche l’atteggiamento dei Vigili Urbani denunciato da tutti i tifosi multati: secondo molti di loro, infatti, gli uomini in divisa, anche se presenti nei pressi dei semafori, si sono ben guardati da avvisare gli automobiliti per poi, a partita iniziata, quando i tifosi non c’erano perchè all’interno del Via del Mare, passare a multarli e sanzionarli.

‘V’è da evidenziare che proprio nei pressi degli impianti semaforici, come sempre, sono presenti gli agenti della Polizia Locale, i quali svolgono il prescritto servizio d’ordine, regolando il flusso del traffico e le aree di sosta. Ebbene, appare quanto meno pretestuosa la condotta degli agenti i quali, pur essendo presenti sul posto, non hanno avvertito gli automobilisti del divieto di sosta (che comunque non sussisteva), ma anzi hanno atteso l’inizio della gara per elevare le centinaia di multe. Altro che nessuna volontà di far cassa!”.