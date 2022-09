Lecce-Monza 1-1, Gonzalez risponde a Sensi. Di Gregorio salva il risultato nel recupero

A Sensi risponde Gonzalez. Nel recupero Di Gregorio salva sull’ex canterano e tra Lecce e Monza termina 1-1 (leggi le pagelle dei giallorossi).

Già tempo di scontri diretti per i giallorossi che, dopo brutta la sconfitta di Torino, questo pomeriggio, sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti al fanalino di coda Monza.

Nonostante l’imponente campagna acquisti del duo Berlusconi-Galliani, infatti, la compagine brianzola, è l’unica formazione a non aver ancora conquistato punti, naturale, quindi, che i ragazzi di Giovanni Stroppa siano venuti nel Salento con il coltello tra i denti, decisi a disputare la partita della vita.

In occasione della gara, mister Marco Baroni compie nuovamente alcuni cambi rispetto alla gara in Piemmonte. Fuori Tuia e Gallo e dentro Pongracic e Pezzella; in mediana spazio a Helgason, invariato, invece, l’attacco.

La formazione iniziale

I Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-3 con Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Pezzella; Bistrovic; Hjulmand ed Helgason in mediana; Di Francesco, Ceesay e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara arriva al 15mo ed è un quasi gol per il Lecce. Calcio d’angolo di Helgason e perfetto inserimento di testa di Baschirotto, con la sfera che termina di poco al lato. Al 15mo, l’esterno di Banda su ripartenza, ha la stessa sorte. Al 18mo inzuccata di Pessina da ottima posizione, ma di petto Pezzella manda in corner. Al 28mo occasione per i salentini. Ripartenza del Lecce, Bistrovic serve Banda che crossa all’indirizzo di Di Francesco che non riesce a colpire la sfera solo davanti a Di Gregorio.

Monza in gol

Al 35mo i brianzoli vanno in vantaggio. Fallo al limite dell’area di rigore di Hjulmand su Rovella, del tiro si incarica Sensi che di destro la infila laddove Falcone non riesce ad arrivare.

Al 40mo Bistrovic spedisce alle stelle.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio per il Lecce, fuori un deludente Helgason e dentro Gonzalez.

Pareggio dei giallorossi

Trascorrono poco meno di 3 minuti e il Lecce pareggia. Banda prende palla, accelera lasciando sul posto il difensore, entra in area e crossa rasoterra, la palla arriva al neoentrato Gongalez che a porta vuota, mette in rete.

Al 27mo proteste giallorosse. Calcio di punizione di Bistrovic, Colombo spizza di testa e Mari intercetta con un braccio. Per il Sig. Pairetto, però, il fallo è involontario.

Il Lecce chiude il Monza nella propria metà campo, ma raramente riesce a entrare in area avversaria se non con le palle inattive. Al primo minuto di recupero i giallorossi vanno vicinissimi al gol. Corner di Askildsen, perfetta incornata di Gonzalez, ma Di Gregorio compie un miracolo e gli nega la doppietta. Al secondo minuto l’estremo dei brianzoli, si oppone alla girata di Colombo. Nei minuti finali nuove proteste dei Salentini. Corner di Askildsen, Marin allarga il braccio e anticipa Colombo mandando in angolo, ma né per Pairetto e tantomeno per il Var è tiro dagli 11 metri.

Termina pari e patta la sfida salvezza tra giallorossi e brianzoli e ancora una volta si sono visti i grandi, grandissimi limiti della compagnie salentina in attacco. A parte la punizione dell’autore del gol Sensi, i ragazzi di Stroppa non si sono mai resi pericoli, ma lo stessi hanno fatto quelli di Baroni che, soprattutto nella ripresa, hanno giocato solo nella metà campo avversaria, senza mai entrare, però, nell’area. Vero è che c’è stata un’altra occasionissima nel recupero, ma anche in questo caso, l’azione si è sviluppata da tiro dalla bandierina. Venerdì sera si torna in campo nella sfida con la Salernitana.

Tabellino

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongracic, 6 Baschirotto, 8 Bistrovic (37 st Skildsen), 11 Di Francesco (31 st Rodriguez), 14 Helgason (1 st Gonzalez), 17 Gendrey, 22 Banda, 42 Hjulmand ©, 77 Ceesay (17 st Colombo). 97 Pezzella (17 st Gallo). A disposizione: 1 Bleve, 31 Brancolini, 7 Askildsen, 9 Colombo, 13 Tuia, 19 Listkowski, 25 Gallo, 28 Oudin, 29 Blin, 83 Lemmens, 93 Umtiti, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni.

A.C. Monza: 16 Di Gregorio, 3 Mari, 4 Marlon, 6 Rovella (13 st Colpani), 12 Sensi (43 st Macin), 17 Caprari (13 st Ciurria), 19 Birindelli, (1 st Molina) 30 Carlos Augusto, 32 Pessina © (13 st Valoti), 47 Mota, 55 Izzo. A disposizione: 89 Cragno, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gythjaer, 10 Valoti, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 34 Marrone, 38 Bondo, 44 Carboni, 79 Molina, 80 Vignate, 84 Ciurria. Allenatore: G. Stroppa.

Arbitro: Luca Pairetto della sez. di Nichelino; Assistenti: Ciro Carbone della sez. di Napoli – Alessandro Giallatini della sez. di Roma 2, IV Ufficiale: Gianpiero Miele della sez. di Nola; VAR: Antonio Di Martino della sez. di Teramo; AVAR: Giacomo Paganessi della sez. di Bergamo.

Marcatori: 35 pt Sensi (M) 3 st Gonzalez (L)

Note: ammoniti 29 pt Birindelli (M) 41 pt Sensi (M) 45+3 pt Gendrey (L) 7 st Di Francesco (L) 38 st Banda (L) Spettatori: 23.931 incasso 384.756,94 angoli 9-5 per il Lecce recupero 4 pt 6 st