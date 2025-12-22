Barlettà-Nardò 0-0, termina a reti bianche l’ultima sfida del girone di andata per il Toro

Il girone d’andata si chiude senza vincitori né reti al “Puttilli”, dove Barletta e Nardò impattano 0-0 al termine di un confronto estremamente frammentato, povero di occasioni nitide e condizionato da una direzione arbitrale incerta che ha moltiplicato le interruzioni e spezzato il ritmo di gioco.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo deve fare i conti con le assenze pesanti di Addae squalificato e di Sall infortunato e ridisegna il 4-4-2 con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e De Luca, con Garnica e Tursi sulle corsie. In avanti D’Anna ed Elia.

Primo tempo

Il Barletta parte meglio e al 4’ registra il primo tentativo con Laringe, che rientra sul sinistro e calcia a giro dai 16 metri, Galli blocca in due tempi. Al 12’ Malcore sfiora il vantaggio approfittando di un’incertezza difensiva: coordinazione immediata e conclusione al volo da posizione defilata, con palla che lambisce la traversa. Il Nardò si vede solo al 33’, quando De Luca prova la soluzione dalla lunga distanza, senza però inquadrare lo specchio della porta. Il più propositivo tra gli ospiti è Garnica, che al 37’ supera in velocità Bizzotto, entra in area e mette un cross teso sul quale Bonnin interviene in chiusura salvando la porta di Fernandes. Nel finale di frazione il Barletta aumenta la pressione: azione insistita in area granata, ma né Malcore né Di Cuonzo trovano lo spazio per la battuta a rete. Si va al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un Barletta più aggressivo. Dopo appena due minuti Da Silva cerca il jolly con un tiro-cross violento sul primo palo, ma Galli è reattivo. Sugli sviluppi del corner seguente, Laringe pennella per Bizzotto, che colpisce di testa dando l’illusione del gol: palla a lato. Il Nardò risponde ancora con Garnica, costante punto di riferimento offensivo: al 52’ salta Misefari, entra in area e prova il destro a giro, alto sopra la traversa. Al 56’ un errore in uscita di Cancelli apre il campo alla transizione ospite: De Luca conduce, riceve il ritorno da D’Anna e calcia dai 25 metri sfiorando l’incrocio, con Fernandes comunque in controllo della traiettoria. La chance più importante del match arriva al 69’: corner di Pierulli, stacco imperioso di Malcore, ma Galli compie un intervento prodigioso deviando oltre la linea di fondo.

Dalla battuta successiva nasce una mischia risolta da Da Silva, che però calcia alto di sinistro. Al 70’ ancora Barletta pericoloso: Martano prova la conclusione dalla distanza, Galli blocca a terra. Al 73’ Da Silva ci riprova, ma Gigliotti si oppone in maniera decisiva. Nel finale il Barletta tenta l’assalto con una serie di traversoni, ma la difesa granata regge: Bizzotto sfiora il bersaglio di testa, mentre al 97’ l’ultimo tentativo di Malcore non cambia il risultato.

Il Nardò inaugurerà il 2026 e il girone di ritorno domenica 4 gennaio, facendo visita alla capolista Paganese.

SERIE D – Girone H: risultati 17ª giornata

Afragolese-Francavilla 1-2 Barletta-Nardò 0-0 Ferrandina-Heraclea 2-1 Manfredonia-Real Acerrana 1-0 Martina-Nola 3-0 Paganese-Fasano 0-0 Pompei-Fidelis Andria 0-1 Real Normanna-Gravina 3-2 Sarnese-Virtus Francavilla 0-0

CLASSIFICA

Paganese 34, Martina 31, Barletta 28, Fasano 28, Afragolese 27, Fidelis Andria 26, Nardò 25, Nola 25, Heraclea 23, Manfredonia 23, Gravina 22, Virtus Francavilla 22, Sarnese 21, Real Normanna 20, Ferrandina 19, Francavilla 18, Pompei 14, Real Acerrana 7

(Photo credits: Massimo Coribello)