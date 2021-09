Un nuovo murales per la 167 B, l’arte urbana internazionale torna a colorare i muri del quartiere

Dal 19 al 26 settembre le artiste argentine di stanza in Spagna Medianeras (Vanesa Galdeano e Analì Chanquìa) realizzeranno un’opera muraria monumentale sulla facciata di un palazzo alla zona 167 B di Lecce.

Il lavoro, il decimo nel quartiere a partire dal 2017, è stato voluto e donato dal Soroptimist Club Lecce in occasione del centenario della fondazione del Soroptimist International ed è ancora una volta il risultato della collaborazione fra il laboratorio 167B Street, la Parrocchia San Giovanni Battista e Arca Sud Salento.

A partire dal 2017, grazie ad un’intesa nata dal basso fra il laboratorio 167 B Street, che ha la sua sede proprio nel quartiere e che promuove e diffonde in tutto il mondo la cultura del nuovo muralismo da oltre dieci anni; la Parrocchia San Giovanni Battista nella persona di Don Gerardo Ippolito e Arca Sud Salento, sono stati realizzati ben nove murales monumentali su altrettante facciate di palazzi, oltre a numerosi interventi artistici più piccoli, incontri, conferenze, laboratori, mostre e presentazioni, trasformando il quartiere alla periferia di Lecce in un laboratorio artistico e sociale in continua evoluzione.

Negli anni i muri della zona 167 b hanno ospitato le opere di artisti del calibro di Millo, Mantra, Chekos’Art, Dado, Etnik, Sabotaje Al Montaje, Dimitris Taxis il tutto in un’ottica di reale integrazione con gli abitanti del quartiere e di salvaguardia delle esigenze di chi ci vive.