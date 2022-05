Nel Salento il caldo si combatte con il caffè in ghiaccio con il latte di mandorla

L’estate sarà rovente, almeno dal punto di vista delle temperature. Previsioni alla mano, i metereologi promettono sole, afa e temperature “bollenti”, ma il Salento non teme l’asticella della colonnina di mercurio. Questa terra ha nella sua ‘tradizione’ un metodo quasi infallibile per combattere la canicola: il caffé in ghiaccio con il latte di mandorla.

Una bevanda che non conosce ‘stagioni’, ma che con la bella stagione diventa un rito quasi irrinunciabile per i salentini e non solo. Anche i turisti hanno imparato ad apprezzarla.

C’è chi arriva nel Salento per godersi il caffè-tour essendo venuto a conoscenza da articoli sui giornali o su siti web dell’esistenza nel tacco d’Italia di un vero e proprio culto per la miscela che giunge in sacchi di liuta contenenti i preziosi chicchi, quasi fossero pepite d’oro. C’è chi lo vuole ‘soffiato’, chi lo prende solo con la crema emulsionata, chi lo preferisce tradizionalmente cado ma in tazza fredda, chi lo macchia con una goccia di latte.

Nessuno, però, riesce a resistere almeno una volta alla tentazione di rompersi dei cubetti di ghiaccio già posizionati nel bicchiere al contatto con il caffè bollente mentre una colata di latte di mandola prova a cambiare colore e sapore alla bevanda, offrendo la dolcezza dello sciroppo al retrogusto amarognolo tipico della mandorla.

Venire nel Salento e non bere il caffè in ghiaccio con latte di mandorla equivale a non assaggiare il pasticciotto, a non gustare un rustico. Insomma, quel tocco magico del latte di mandorla ha reso salentina una bevanda che salentina non è, al punto che chiunque in qualsiasi bar del mondo chieda un caffè in ghiaccio con latte di mandorla non potrà non sentirsi rivolgere la fatidica domanda «Ma sei di Lecce?».