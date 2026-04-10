Neoplasie Cutanee e Melanoma, a Lecce la 5ª Giornata di Studio del Goim

Il prossimo 17 aprile, l’aula magna del DEA dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ospiterà la 5ª Giornata di studio dedicata alle “Neoplasie cutanee”. L’evento si inserisce nella cornice del 23° Corso Regionale del GOIM (Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale) e si conferma come un appuntamento cruciale per l’aggiornamento scientifico sulle patologie oncologiche della pelle.

Coordinata dai medici Michele Guida, Silvana Leo ed Emiliano Tamburini, la giornata di studi analizzerà le più recenti evidenze scientifiche. Il programma spazierà dalla diagnosi clinica e molecolare del melanoma alle strategie chirurgiche d’avanguardia, fino alle terapie mediche adiuvanti e neoadiuvanti. Particolare attenzione sarà riservata ai tumori cutanei non-melanoma (NMSC), come il carcinoma squamocellulare, il basocellulare e il raro ma aggressivo carcinoma di Merkel.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente la Skin Unit del Vito Fazzi, coordinata da Lorenzo Roca. “Questa giornata rappresenta un’occasione fondamentale per far emergere il lavoro multidisciplinare”, spiega Silvana Leo, Direttore di Oncologia Medica al Fazzi e coordinatore Goim. “La gestione dei casi complessi richiede un team integrato composto da dermatologi, chirurghi plastici, oncologi, radioterapisti e anatomopatologi”.

Un punto cardine della giornata sarà l’analisi del PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale). Data l’elevata incidenza di queste patologie, la sinergia tra i Medici di Medicina Generale (primo presidio per l’identificazione delle lesioni sospette), la dermatologia territoriale e le strutture ospedaliere di II e III livello è essenziale. Mentre il territorio si occupa di screening e diagnosi precoce, l’ospedale interviene con la diagnostica avanzata, la chirurgia di Mohs e le terapie sistemiche di ultima generazione, come l’immunoterapia e le target therapy.

L’evento, patrocinato dalla ASL Lecce, è accreditato ECM (6 crediti) ed è rivolto ai medici di area interdisciplinare. La partecipazione è a numero chiuso.

Iscrizioni obbligatorie sul sito www.eventiagora.it