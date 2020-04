Nessuno resti indietro! Pc e tablet in comodato gratuito agli studenti di scuola media, l’iniziativa di Comune di Lecce e ‘L’Acchiappalibri’

Nessuno deve restare indietro! Questo il principio cardine a cui lo Stato Italiano si sta attenendo in giorni difficili come quelli che viviamo, giorni in cui il coronavirus ha letteralmente messo sotto scacco la nostra società. Nessuno deve rimanere indietro da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico e anche da un punto di vista culturale. Se la didattica a distanza dovrà essere ancora più implementata fino a quando le scuole non saranno riaperte, non è possibile immaginare che ci siano studenti che, per il semplice fatto di non possedere la basilare tecnologia, perdano ore di docenza on line.

Per questo si è immediatamente adoperato il Comune di Lecce e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Fabiana Cicirillo: 14 computer portatili e 29 tablet della biblioteca comunale per famiglie “L’acchiappalibri” saranno consegnati nei prossimi giorni agli studenti leccesi delle scuole secondarie di primo grado che ne sono sprovvisti. Per loro il rischio di restare indietro sui programmi di studio sarà certamente scongiurato.

La proposta è venuta dallo stesso gestore della biblioteca kid-friendly, Luigi Orione, le cui attività sono al momento sospese in ottemperanza alle norme vigenti.

“Questa iniziativa, per quanto limitata nei numeri, ci consentirà di andare incontro ad alcuni ragazzi delle scuole medie che non hanno la possibilità in questo momento di accedere alla didattica a distanza – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Fabiana Cicirillo – la garanzia del diritto allo studio anche nelle modalità online e a distanza è un grande tema che l’emergenza sanitaria sollecita. Il nostro obiettivo è garantire a chi non ha i mezzi di poter accedere al pari di tutti gli altri a lezioni e materiali di studio online, ed è molto incoraggiante che ieri il ministro Azzollina abbia annunciato un cospicuo stanziamento da parte del Governo proprio a questo fine. Noi, nel frattempo, facciamo del nostro meglio con i mezzi che abbiamo”.

La Giunta comunale ha subito dato mandato al dirigente del settore Pubblica Istruzione di favorire, in collaborazione con la Società Orione – gestore della biblioteca – la messa a disposizione a titolo di comodato gratuito e fino alla riapertura delle scuole al termine dell’emergenza sanitaria.

I giovani beneficiari saranno individuati attraverso il confronto tra l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Lecce e la Rete degli istituti scolastici cittadini, che ha fornito un elenco di famiglie sprovviste di dispositivi tecnologici.