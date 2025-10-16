A Lecce sosta tariffata senza costi aggiuntivi, Sgm lancia le nuove funzionalità dell’app

Sgm lancia le nuove funzionalità dell’app. Tra le novità il pagamento della sosta tariffata e dei ticket del trasporto pubblico con zero commissioni aggiuntive

Sono state presentate questa mattina, nel corso di una conferenza stampa nell’Open Space di Palazzo Carafa, le nuove funzionalità dell’app ufficiale di Sgm Lecce, attive da questa settimana su tutti i dispositivi Android e iOS. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il presidente di Sgm, Damiano D’Autilia; l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Giancarlo Capoccia; la responsabile del progetto app Sgm, Gloria Amante.

Dopo il lancio di giugno scorso, che ha introdotto un nuovo modo di vivere la mobilità urbana grazie a un’app smart, personalizzata e interattiva, Sgm compie oggi un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione dei servizi. La principale novità riguarda la possibilità di effettuare pagamenti dall’App, sia per la sosta tariffata sia per l’acquisto dei ticket del trasporto pubblico locale (Tpl), senza alcuna commissione aggiuntiva.

Un vantaggio significativo per gli utenti, che fino ad oggi potevano utilizzare app esterne per questi servizi, ma con costi aggiuntivi a carico dell’automobilista per quanto riguarda le strisce blu. Con l’aggiornamento dell’App Sgm Lecce, infatti, è stato attivato un portafoglio digitale integrato, ricaricabile e gestibile direttamente dall’applicazione, che consente di effettuare pagamenti in modo semplice, sicuro e completamente trasparente. Un’ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di associare e gestire più veicoli con un unico account. Ciò semplifica la vita a famiglie, professionisti o aziende che utilizzano più automobili per la mobilità quotidiana: un unico portafoglio digitale per gestire il pagamento della sosta di più veicoli. Tutto questo avviene mantenendo la stessa interfaccia intuitiva e l’esperienza d’uso immediata che hanno contraddistinto l’APP sin dal suo debutto, grazie anche ad Emma, l’assistente virtuale che guida l’utente durante i suoi spostamenti in città: dalla ricerca di un autobus alla programmazione della sosta, fino alla scoperta dei servizi pensati per i turisti.

<Con queste nuove funzionalità – ha sottolineato il presidente D’Autilia – prosegue il nostro impegno per rendere la mobilità a Lecce sempre più digitale, accessibile e sostenibile. Eliminare le commissioni sui pagamenti della sosta e dei biglietti del trasporto pubblico locale significa offrire un servizio più equo e conveniente, ma anche riaffermare la centralità del cittadino nell’ecosistema urbano. Semplificare le procedure, integrare i servizi e ridurre i costi: questa è la direzione in cui stiamo andando>.

<L’aggiornamento dell’applicazione di Sgm, che ora consente la gestione diretta dei pagamenti per la sosta e per il tpl senza commissioni – sottolinea il sindaco Adriana Poli Bortone – produrrà un indubbio vantaggio per tutti gli utenti e le loro famiglie. Le modalità di gestione dei ticket saranno più immediate, garantendo un servizio efficiente in linea con le nuove prassi digitali e le esigenze dei giovani. Sarà anche l’occasione per promuovere i servizi di trasporto e parcheggio, offrendo ai turisti e ai visitatori uno strumento più moderno ed “europeo”, che asseconda i nostri obiettivi di graduale digitalizzazione dei servizi al cittadino>.

Le novità presentate oggi si inseriscono nel percorso di innovazione continua che Sgm ha avviato con il lancio dell’app a giugno. Una piattaforma unica che, grazie all’intelligenza artificiale e alla costante evoluzione delle sue funzioni, punta a migliorare l’esperienza quotidiana di mobilità in città, rendendola più efficiente, sostenibile e connessa. L’app Sgm è disponibile gratuitamente su Google Play e App Store.