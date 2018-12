Arriva una “lumaca colorata” al reparto pediatrico dell’ospedale di Gallipoli, un nuovo piccolo traguardo di solidarietà

Donare è come Amare. Lo sanno bene l’Associazione Fondo di Solidarietà Permanente “Cuore e mani aperte verso chi soffre” ONLUS e il suo presidente Don Gianni Mattia. Sì, perché l’Associazione prosegue con convinzione il percorso intrapreso nel campo della umanizzazione delle cure e degli spazi ospedalieri.

Arriva, pertanto, una nuova donazione all’Unità Operativa “Pediatria” del Presidio Ospedaliero “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli.

Presso l’Aula Magna dell’ospedale gallipolino, nel corso di una conferenza stampa, domani verrà consegnata una ludobarella.

Interverranno: il Direttore Amministrativo ASL Lecce, dottor Antonio Pastore, il primo cittadino di Gallipoli, Stefano Minerva, il Direttore Sanitario dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù”, dottor Egidio Dell’Angelo Custode, e Don Gianni Mattia, fondatore e Presidente dell’Associazione “Cuore e mani aperte verso chi soffre” ONLUS.

“Grazie al sostegno di tanti benefattori che ci seguono e credono nella nostra mission, a un anno esatto dalla prima Ludobarella, a forma di barca, donata all’Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Lecce e dopo soli sette mesi dalle due Ludobarelle, a forma di Cars e di Taxi, donate alla Chirurgia Pediatrica dello stesso Fazzi, ecco che siamo pronti a questa nuova donazione che si inserisce nello stesso filone”, sono le parole di Don Gianni Mattia. “Ho avuto l’onore di testare con i miei occhi e di ascoltare con le mie orecchie la gioia dei piccoli alla vista delle Ludobarelle, il loro volto che si illumina di stupore e il cambio repentino di umore: dal timore di affrontare un esame, all’entusiasmo di salire su quella barella. Le ulteriori testimonianze raccolte da genitori e personale sanitario hanno fugato qualsiasi dubbio e ci hanno fatto comprendere che siamo sulla strada giusta. Mi piace pensare, tuttavia, che siamo solo a metà di questo percorso e che altre Pediatrie degli ospedali della Provincia possano beneficiare da parte nostra di simili donazioni. I pazienti pediatrici vivono con fortissima ansia l’ospedalizzazione. È dovere non solo delle Istituzioni pubbliche, ma di tutta la Comunità farsi carico di questo peso e contribuire alla distensione psicologica del minore, così che il beneficio ottenuto dal punto di vista interiore possa riversarsi anche sulla componente fisica. Questa nuova Ludobarella ha una forma particolare, quella di una lumaca tutta colorata. Sin dall’inizio della nostra avventura associativa, dapprima con la clownterapia e la Bimbulanza e oggi con l’attenzione verso l’umanizzazione degli spazi ospedalieri, abbiamo avuto la grande ambizione di portare il colore nelle situazioni di dolore. Ecco voglio convincermi che ci stiamo riuscendo!”.

Per il Direttore Amministrativo della ASL Lecce, Antonio Pastore, “Siamo consapevoli dell’importanza di queste donazioni, perché offrono ai piccoli pazienti la possibilità di vivere più serenamente la permanenza in ospedale, trasformando in gioco anche il breve tragitto per andare a fare un esame o un prelievo del sangue. Ma questi momenti danno senso anche al lavoro degli operatori sanitari e al rapporto delle famiglie con le strutture sanitarie, facendole apparire sotto una nuova luce, in quanto luoghi in cui ci si prende cura dei loro figli. Per questi motivi non possiamo che accogliere con favore tutto ciò che arricchisce i nostri ospedali non solo di dotazioni materiali ma anche di valori che, davvero, non hanno prezzo”.

Per info

– il sito www.cuoreemaniaperte.it

– la Pagina Facebook Associazione Cuore e mani aperte verso chi soffre ONLUS

– il Gruppo Facebook Amici della Bimbulanza