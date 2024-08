A Tiggiano si rinnova l’appuntamento con “Oltre la Festa”, tutto pronto per la 19ma edizione

Si rinnova il 21 agosto, nel caratteristico borgo medievale di Tiggiano l’appuntamento estivo che ogni anno, nel cuore dell’estate salentina, vede Piazza Padula accattivante scenario della manifestazione “Oltre la Festa”, giunta alla 19ma edizione.

L’evento, frutto dell’impegno congiunto dell’Associazione “Salento: Che Fare?” e dal Centro Sociale Tiggiano, quest’anno ha come tema “Salento, terra di sole mare e vento, lavoro nero e sfruttamento” e affronta la delicata questione del lavoro irregolare o “sommerso” che spesso coincide con le forme di sfruttamento più gravi, come nel caso del caporalato, che si traducono nell’imposizione di condizioni di lavoro insalubri e degradanti a danno di lavoratori che si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità.

Il calendario della manifestazione si aprirà alle 21:00 con la mostra tematica di materiale editoriale, incontro/dibattito, scambio e confronto di opinioni sulla questione meridionale e le prospettive future del Sud relativamente al problema ambientale legato al territorio. A seguire l’esibizione del gruppo musicale Zingarua, trio calabro-salentino composto da Emanuele Calvosa (tromba), Gino Semeraro (chitarra) e Antonio De Marianis (batteria) che propone un repertorio misto di inediti e brani tradizionali che spaziano dal gipsy balkan alla world music per un concerto tutto da ballare.