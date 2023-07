È online il nuovo sito del Parco regionale Bosco e Paludi di Rauccio.

Il portale, realizzato in osservanza delle linee guida Agid, contiene tutte le informazioni utili per visitare il Parco Regionale di Rauccio: itinerari e sentieri, aree attrezzate per pic-nic e sosta camper, attività di educazione ambientale e soprattutto le regole e i comportamenti da seguire per rispettare la natura del Parco per una visita consapevole e responsabile.

È stato realizzato nell’ambito dell’attività di promozione e divulgazione contemplata nelle finalità istitutive dell’area naturale protetta e ha lo scopo di informare sulle attività dell’area parco per favorirne la conoscenza al pubblico, le sue peculiarità ambientali e naturalistiche, nonché le informazioni sulle attività e le iniziative promosse dall’amministrazione per la conoscenza, la fruizione e la salvaguardia del territorio.

“Il Parco naturale regionale di Rauccio non aveva ancora un sito dedicato che ne descrivesse la ricchezza naturalisticae informasse i cittadini, i visitatori e i turisti del suo straordinario valore e sulle attività che in esso si svolgono, che saranno sempre più numerose nel prossimo futuro – dichiara l’assessore alle Politiche Urbanistiche Rita Miglietta – è una infrastruttura di base che è stato possibile realizzare grazie all’impegno del responsabile dell’Ufficio Parco Antonio De Rinaldis, che si dedica con grande passione alle necessità dell’area naturalistica più bella che il nostro territorio cittadino offre. Il Parco è sempre aperto, visitabile, presto ospiterà un grande apiario dove sarà prodotto il miele del parco e realizzate attività divulgative. Nel parco si fa sport, si fa educazione ambientale, si fa bird watching. È una risorsa a disposizione delle famiglie e delle scuole che va sempre più conosciuta ed esplorata e che con questo nuovo sito ci auguriamo si apra a nuove progettualità con il territorio”.

Realizzato dal web-grafico Marco Spinelli, si compone di diverse sezioni: “Conoscere Rauccio” contiene cenni sulla storia del Parco, sulla fauna, la flora, la geologia e idrogeologia dell’area, le zone umide e canali di bonifica presenti e i beni culturali presenti. Nella sezione sono presenti anche le indicazioni per raggiungere il parco (che è collegato alla città dalla linea bus S19) e il vademecum rivolto ai visitatori su “come comportarsi” nell’area del parco per non arrecare danni alla natura; la sezione “Vivere il Parco” conterrà le attività realizzate dai partner negli spazi del parco, come il Salento Parkrun e le attività svolte dal WWF negli spazi della masseria; la sezione “Progetti” illustra i progetti in corso come la realizzazione del “bioparco Apis”, il “Progetto ConsActMonh”, “Progetto MySea”, il “Piano Territoriale del Parco”, la ristrutturazione del Ponte Idume e i sentieri escursionistici e i progetto già realizzati come “Impianto di videosorveglianza”. Alcune delle foto utilizzate nel sito sono state donate dalla cooperativa Terra di Mezzo, che da anni svolge attività nell’area naturale.