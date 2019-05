Ordine degli Avvocati, i nuovi 21 consiglieri si esprimono: la presidenza del Consiglio resta a Roberta Altavilla

A discapito di quanto ci si aspettava, non è Antonio De Mauro ad essere nominato presidente. Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce ha scelto Roberta Altavilla, presidente uscente, riconfermando un altro mandato.

Ed è solo pochi giorni fa, l’8 e il 9 maggio, che si sono tenute le elezioni, terminate con uno scrutinio legale tutto a favore del candidato De Mauro, facendo credere che la strada verso la presidenza del Consiglio dell’Ordine fosse tutta in discesa. Ma così non è stato e non sono bastate le 1.654 preferenze ad assicurargli la posizione che già suo padre Gaetano aveva ricoperto qualche decennio fa.

È fresca, inoltre, l’eco delle polemiche sull’incadidabilità delle cariche uscenti che avevano fatto slittare il voto da gennaio agli inizi di maggio e che si sono concluse, negli effetti, con la rielezione del presidente uscente, che aveva guadagnato 1.387 preferenze. Una volta insediato, il nuovo Consiglio ha eletto Roberta Altavilla alla carica di Presidente che porta a casa 12 preferenze contro le 9 espresse per il candidato che si dava per favorito.

Ad essere nominato segretario è stato Vincenzo Caprioli (12 preferenze, 9 schede bianche), mentre tesoriere Luigia Fiorenza (12 preferenze, 9 schede bianche). La vicepresidenza spetta, invece, a Maurizio Valentini (12 preferenze, 9 schede bianche).

I 21 consiglieri

Ecco l’elenco completo dei consiglieri scelti dal Foro nelle elezioni che si sono svolte l’8 e il 9 maggio scorsi: Antonio De Mauro; Roberta Altavilla; Vincenzo Caprioli; Andrea Lanzilao; Luigia Fiorenza; Laura Bruno; Simona Bortone; Raffaele Fatano; Silvio Bonea; Cristiano Solinas; Maurizio Valentini; Cosimo Rampino, Paolo Marseglia; Simona Guido; Sergio Limongelli; Viviana Patrocinio; Giuseppe Gallo; Cinzia Vaglio; Annarita Marasco; Rita Perchiazzi; Isabella Fersini.