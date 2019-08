Ospedale di Copertino al collasso, interviene la Asl: ‘difficoltà dovute al boom turistico, presto ritorna la normalità’

Qualche giorno fa i sindacati avevano mosso un forte attacco alla Asl di Lecce e alla Regione Puglia ricordando la situazione, quasi allo stremo, del personale medico e infermieristico dell’ospedale San Giuseppe da Copertino.

“Il personale non è riuscito ad andare in ferie, è sotto stress” avevano dichiarato dall’Fse-Usae, facendo capire i gravi rischi che, in un contesto del genere, possono correre i pazienti che si rivolgono alla struttura.

Nella giornata di oggi, giunge la replica del Direttore generale della Asl che prende atto della difficile situazione del nosocomio di Copertino, ma sgombra il cielo dalle nuvole delle polemiche.

“A breve tutto dovrebbe sistemarsi per il meglio” dicono da Via Miglietta, giusto il tempo che si acquietino le forti presenze turistiche sul territorio che sconvolgono l’organizzazione di una struttura capillare come l’Azienda Ospedaliera della provincia di Lecce.

«D’estate – spiega il Direttore Generale Rodolfo Rollo – lo scenario d’intervento si allarga dal singolo presidio all’intera provincia, per cui è necessario provvedere contemporaneamente a diverse incombenze: l’attivazione dei punti di primo intervento nelle marine dell’intera costa, che sviluppa circa 200 km; il potenziamento della rete di emergenza 118; il supporto alle attività dei Centri Hub dei presidi ospedalieri; garantire la necessaria protezione sanitaria nel corso dei grandi eventi programmati nelle varie località, uno per tutti la Notte della Taranta, che richiede addirittura l’allestimento di un ospedale da campo, con uno sforzo importante in termini di risorse umane e mezzi. Nello stesso tempo, è doveroso assicurare a tutti gli operatori di poter godere delle ferie».

Insomma, superato il periodo estivo, anche il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe da Copertino” potrà tornare all’ordinaria attività.

«Alla luce di questo – chiarisce ancora Rollo – prevedo che a breve ritorneremo alla normale attività e, conseguentemente, potremo dare la giusta attenzione ai servizi ordinari necessari. Nel frattempo, non posso che ringraziare tutti gli operatori che si sono spesi nell’intera rete provinciale dei servizi per mantenere alti i livelli di sicurezza e di qualità dell’assistenza».