Al via l’Osservatorio Edile della provincia di Lecce, un occhio attento rivolto agli appalti nel Salento

Un occhio attento rivolto al settore dell’edilizia che da sempre rappresenta il vero volano di crescita economica e di sviluppo del nostro territorio. Questo vuole essere l’Osservatorio Edile della provincia di Lecce che nasce, per la prima volta nel Salento, su iniziativa dell’Api (Associazione Piccole Industrie) di Lecce e mette insieme tutte le associazioni di categoria.

Gli obiettivi dell’Osservatorio

Duplice l’obiettivo del Progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Lecce che, partito già i primi di gennaio, analizzerà i lavori appaltati per tutto il 2021.

Da un lato, si effettuerà un complessivo e approfondito monitoraggio del settore Edile nel Salento (quanti lavori pubblici e privati sono appaltati e aggiudicati, quanti vengono bloccati da contenziosi, se sono o meno realizzati nei tempi previsti, a quali costi iniziali/finali). Questo al fine di promuovere una sistematizzazione dei dati e una integrazione delle informazioni troppo spesso frammentarie ed eterogenee.

Dall’altro lato, darà un’opportunità formativa di alto livello – attraverso un webinar destinato ai responsabili unici del procedimento, delle stazioni appaltanti e ai tecnici degli uffici gare delle imprese provinciali, che sarà tenuto da docenti di elevata professionalità quali membri del comitato scientifico costituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Si tratterà di una formazione specialistica e di aggiornamento in tema di gare d’appalto e di aggiudicazioni di Lavori pubblici per poter avere procedure trasparenti, descrizioni chiare ed oggettive, elevata qualità dell’opera finale, risparmio e riduzione dei tempi di realizzazione, secondo gli ultimi dettami normativo/giuridici.

Le tappe del progetto

Il progetto dell’Osservatorio Edile della Provincia di Lecce si svilupperà in diverse tappe.

Innanzitutto si invierà a tutti gli Enti pubblici (Provincia, Comuni, ecc) e le Stazioni Appaltanti del nostro territorio una newletters settimanale sugli ultimi aggiornamenti normativi in tema di contratti e appalti pubblici e poi saranno contattati periodicamente per conoscere modalità e metodologie operative nella trasmissione dei dati su lavori già appaltati, in corso o da appaltare a breve. In questo senso, se richiesto, potrà esserci il contribuito dell’associazionismo di settore sia nella redazione dei bandi di gara, che nell’analisi dell’andamento dei dati di settore.

Una volta raccolti ed elaborati i dati, sarà pubblicato un report semestrale con numeri e tipologia di lavori appaltati/autorizzati/realizzati/bloccati/sospesi nei sei mesi di riferimento. L’intento del progetto è quello di fornire dati precisi e aggiornati in tempo reale su lavori pubblici (processi di aggiudicazione, individuazione dei bandi anomali e di procedure atipiche che potrebbero rallentare l’esecuzione dei lavori) e privati (andamento ed eventuale ri-posizionamento delle imprese locali).

Lo studio fornirà uno sguardo completo sull’andamento dei Lavori edili nella Provincia di Lecce, tracciando in maniera precisa e accurata l’andamento dell’intera congiuntura economica provinciale vista dal mondo dell’impresa.

Il progetto, che si concentra sul settore edile, avrà ovviamente una valenza intersettoriale, con ricadute in più comparti dell’economia provinciale. Le ricadute interesseranno, infatti: il settore dell’artigianato attraverso le imprese impiantistiche, di serramenti e di pitturazioni, ecc; il settore del commercio attraverso le imprese che trattano materiale edile, elettrico e dell’indotto etc; il settore dell’industria quale comparto manifatturiero; il settore dei servizi per gli studi di ingegneria e le società di progettazione; il settore dei consumatori come beneficiari civili e sociali della comunità di riferimento.

L’iniziativa dell’Osservatorio, dopo quest’esperienza-pilota potrebbe successivamente consolidarsi e coinvolgere non solo la provincia di Lecce, ma monitorare l’intero territorio regionale.