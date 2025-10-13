Torna a Otranto il ‘Mystery Tour’ per una notte di Halloween da brividi

Otranto Culture Aps ripropone l’evento ‘Otranto Mystery Tour’, un’esperienza unica e indimenticabile, perfetta per chi cerca un modo originale per celebrare la Notte di Halloween nella ‘Città dei Martiri’. Si tratta di un viaggio intrigante che svela il lato più oscuro, leggendario e affascinante della città salentina.

L’Otranto Mystery Tour offre una prospettiva completamente diversa sulla storia della “Porta d’Oriente”. Non solo arte e storia, ma anche leggende salentine, aneddoti inquietanti e storie di personaggi misteriosi che hanno popolato, realmente o nella fantasia popolare, la città di Otranto.

Il percorso si snoda nei luoghi più iconici e suggestivi: partenza dal Castello Aragonese, la fortezza, custode di segreti e assedi, è il punto d’inizio di questo viaggio nel mistero; visita ai Vicoli del Centro Storico: per percorrere le antiche strade dove i racconti tramandati di generazione in generazione prendono vita. Il tour terminerà presso la Cattedrale, un luogo sacro e maestoso che nasconde tra le sue mura storie da far venire i brividi.

Storie di personaggi sinistri, reali o fittizi (protagonisti di romanzi ambientati in zona), si intrecciano in un mix sapientemente bilanciato tra mistero, storia vera e pura fantasia, garantendo un’ora e mezza di pura suggestione.

L’esperienza è pensata per un pubblico in cerca di storie affascinanti e un pizzico di paura, ideale per la festa delle streghe e si svolgerà il 31 ottobre a partire dalle 19.00 in Via N. d’Otranto (sul lato destro del Casctello).

La prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio al numero WhatsApp 371.5259599, o una mail all’indirizzo [email protected].