Parcheggi agevolati a Santa Maria al Bagno e Santa Caterina, nuova iniziativa del Comune di Nardò

Il Comune di Nardò lancia un’importante iniziativa sperimentale per agevolare la sosta nelle incantevoli marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina. A partire da quest’anno, residenti, proprietari di immobili, gestori e dipendenti delle attività commerciali potranno beneficiare di stalli di parcheggio dedicati e condizioni di vantaggio per le proprie autovetture, contribuendo a migliorare la vivibilità e l’accessibilità delle due località.

I residenti delle marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina sono i primi beneficiari di questa nuova regolamentazione. A loro sono riservati gratuitamente alcuni stalli di colore giallo, ubicati strategicamente in Via Buonarroti a Santa Maria al Bagno e nelle Vie Cantù e Giordano a Santa Caterina.

Per ciascun nucleo familiare verrà rilasciato un pass contenente il numero di targa del veicolo. Questo pass non solo consentirà la sosta negli stalli riservati, ma garantirà anche la sosta gratuita nelle aree blu di entrambe le marine. Per un eventuale secondo veicolo, è previsto un abbonamento mensile al costo di 30 euro

Anche i proprietari di immobili ricadenti nelle aree di sosta regolamentate potranno usufruire di condizioni agevolate. Potranno richiedere un abbonamento al costo di 30 euro, che consentirà di parcheggiare liberamente negli stalli blu delle due marine. Per un secondo veicolo, il costo dell’abbonamento sarà di 60 euro

L’iniziativa non trascura il tessuto economico locale. I gestori delle attività commerciali (che non sono residenti nelle marine) possono richiedere un abbonamento mensile al costo di 60 euro.

Un’importante agevolazione è prevista per i dipendenti con regolare contratto di lavoro subordinato: fino a cinque dipendenti per ciascuna attività potranno beneficiare di un abbonamento completamente gratuito. La sosta per gestori e dipendenti è permessa esclusivamente in aree specifiche: il parcheggio area mercatale (comparto 53) di Santa Maria al Bagno e il parcheggio del curvone di Via Cantù a Santa Caterina.

Sono esenti dal pagamento della sosta diverse categorie di veicoli, a garanzia del pubblico servizio e dell’assistenza: Vetture delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco; Ambulanze; Vetture di proprietà del Comune di Nardò; Vetture dei medici in servizio domiciliare (con pass autorizzativo esposto) e Vetture delle persone con disabilità (con apposito contrassegno)

Tutti gli interessati a richiedere pass e abbonamenti possono recarsi presso il Comando di Polizia Locale di Via Crispi il Martedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il Giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 18:00

È necessario compilare l’apposito modulo, che può essere scaricato anche dal sito ufficiale del Comune di Nardò, al seguente link: shorturl.at/1A31a. È fondamentale ricordare che pass e abbonamenti sono sempre legati a una specifica vettura e devono essere posizionati in modo visibile sul parabrezza.