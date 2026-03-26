Parità di genere nel lavoro, il progetto di orientamento nelle scuole del Salento entra nel vivo

Superare gli stereotipi per costruire un mercato del lavoro più equo e inclusivo. Entra nel vivo nelle scuole secondarie della Provincia di Lecce il progetto “Parità di genere nel lavoro: donne, lavoro e inclusione”, l’ambizioso percorso di orientamento triennale promosso dalla Consigliera di Parità, Antonella Pappadà, e sostenuto dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia.

Dopo il successo del primo modulo dedicato al superamento dei pregiudizi, gli studenti delle classi quarte di quattro istituti salentini stanno ora affrontando il secondo step: “Il mercato del lavoro”. Un ciclo di 60 ore totali di formazione che analizza disuguaglianze, strumenti di equità e politiche di conciliazione vita-lavoro.

Il valore delle testimonianze aziendali

Il cuore pulsante di questa fase è il confronto diretto con il mondo produttivo. Protagoniste degli incontri sono le aziende che hanno già ottenuto la certificazione di genere, come Altea Federation e l’ASL Lecce (certificatasi nel 2025).

“L’obiettivo è far conoscere ai giovani le principali disuguaglianze e analizzare strumenti concreti come la certificazione di genere”, spiega Antonella Pappadà. “Il punto di forza è la testimonianza diretta di professionisti che raccontano vissuti reali”.

Le lezioni proseguiranno secondo il seguente programma: 28 marzo (10-13): ITES Olivetti di Lecce; 1 aprile (09-12): IISS Giannelli di Parabita; 8 aprile (09-12): Liceo Da Vinci di Maglie e 17 aprile (11.15-14.15): IISS Meucci di Casarano.

Il parterre dei relatori vanta figure di spicco: dall’ingegnera Fabiana De Santis (Altea Federation) all’avvocata Maria Grazia Zecca (ADGI Lecce), fino a Serenella Molendini (Creis ETS), Maria Luisa Serrano (CPO Ordine Avvocati) e Cristina Del Prete (ASL Lecce).

Il progetto, premiato dalla Regione Puglia nella call “#nogendergap 2025”, si basa su un vasto protocollo d’intesa che coinvolge Università, sindacati, associazioni di categoria e ordini professionali. Il percorso si concluderà nell’anno scolastico 2026-2027 con un terzo modulo dedicato ai diritti e doveri dei lavoratori.