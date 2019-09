Tutto pronto per “Eurogames”, nella squadra italiana anche Otranto. Appuntamento oggi in prima serata su Canale 5

300 concorrenti, 30 squadre, 1 solo paese vincitore.

Prende il via questa sera, giovedì il 19 settembre, “Eurogames”, il nuovo game show di Mediaset in prima serata, si tratta di grande sfida tra nazioni europee, tratto dal celeberrimo format del Jeaux Sans Frontier (Giochi senza frontiere).

A condurre la trasmissione Ilary Blasi con Alvin. A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati dal cinque volte Campione del Mondo e campione olimpico ad Atlanta ’96, Yury Chechi “Il Signore degli Anelli”. La regia del programma è affidata a Lele Biscussi.

Tra le squadre partecipanti anche la Città di Otranto, protagonista proprio nel corso della prima puntata.

Il regolamento

La trasmissione è incentrata su una competizione a squadre: Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia gareggiano l’una contro l’altra in nove giochi, declinati sulla storia e le tradizioni delle sei nazioni. In ogni puntata, per ciascun paese gioca una compagine proveniente da una diversa città e composta da dieci concorrenti. Alla finalissima accede, per ogni Stato, la squadra con il miglior punteggio durante le puntate eliminatorie.

Tra i giochi fissi, il classico Fil Rouge, il Pallodromo e il Muro dei campioni.

Le altre sei prove cambiano di puntata in puntata e, solo per una, le squadre possono scegliere di giocare il jolly per veder raddoppiato il punteggio ottenuto in quella sfida.

Le squadre di Eurogames

A partecipare allo show, ripetiamo, sei nazioni: Italia: con Otranto, Folgaria, Catania, San Felice e Parma.; Germania: Monaco, Amburgo, Colonia, Norimberga e Berlino; Grecia: Salonicco, Sparta, Isole Cicladi, Atene e Creta; Polonia: Varsavia, Bialystok, Poznan, Gniezno e Janow Lubeske; Russia: Sochi, San Pietroburgo, Mosca, Ekaterinburg e Novosibirsk; Spagna: Aranda de Duero, Ciudad Rodrigo, Astorga, Monforte e Jaca.