A Lecce viabilità modificata in occasione della partita contro il Napoli

La febbre per il calcio sale a Lecce in vista dell’atteso match di Serie A tra Lecce e Napoli, in programma per domani, martedì 28 ottobre, alle ore 18.30, presso lo stadio “Via del Mare”.

Per garantire la massima sicurezza stradale, l’ordine pubblico e la gestione ottimale del flusso di tifosi, il Comune di Lecce, in linea con le decisioni prese nei recenti tavoli tecnici in Prefettura, ha comunicato l’attivazione di specifici provvedimenti limitativi della circolazione e ha promosso l’uso dei trasporti pubblici dedicati.

Al centro delle disposizioni vi sono le limitazioni per l’accesso allo stadio. I tifosi sono vivamente invitati a prendere nota delle seguenti restrizioni:

Divieto di Transito Pedonale: È assolutamente vietato raggiungere i settori dello stadio percorrendo a piedi la Strda Provinciale 364 (Strada Provinciale che collega Lecce a San Cataldo) provenendo dalla direzione di San Cataldo. Questa misura è cruciale per la sicurezza pubblica e l’incolumità dei pedoni in un tratto ad alta velocità. Divieti Invariati: Rimangono in vigore gli storici divieti di sosta e fermata lungo la stessa arteria, inclusi gli svincoli adiacenti, e in Via Cremona.

Per evitare congestioni al traffico e lunghe code prima e dopo la partita, l’Amministrazione Comunale lancia un forte appello a tutti i sostenitori, sia locali che ospiti: “Invitiamo tutti i tifosi a lasciare le autovetture lontano dallo stadio, preferibilmente nei pressi delle fermate principali del servizio pubblico ‘SGM Stadio in Bus’, e ad usufruire in modo massivo di questo servizio dedicato e collaudato.”

L’utilizzo del servizio navetta non solo riduce l’impatto ambientale, ma garantisce un accesso più rapido e sicuro all’area dell’impianto sportivo.

Il servizio di trasporto pubblico “SGM Stadio in Bus” è la soluzione ideale per raggiungere il “Via del Mare” in comodità e puntualità:

Orario di Inizio: Sarà operativo a partire da tre ore prima dell’inizio della partita (quindi dalle ore 15.30).

Frequenza: Le navette avranno una frequenza molto alta, con una corsa ogni 10 minuti.

Destinazione: Il servizio conduce i passeggeri alla rotatoria tra la S.P. 364 Lecce-San Cataldo e Via Don Gaetano Quarta, una posizione strategica a breve distanza dallo stadio.

Ritorno: Al termine dell’incontro, il servizio navetta riprenderà immediatamente per ricondurre i tifosi ai rispettivi punti di partenza.

Principali Punti di Partenza e Fermate Servite (Linee Navetta SGM):

Le navette saranno disponibili presso le seguenti fermate strategiche, ideali per chi parcheggia fuori dalla zona nevralgica o utilizza la stazione ferroviaria:

Libertà-Roma, Piazza Palio, Libertà-Sant’Elia, Libertà-Cavoti, Libertà-Pepe, Del Mare, Imperatore Adriano-Gobetti, Palazzo di Giustizia, De Pietro, Calasso, Porta Napoli, Università, Porta Rudiae, Gallipoli-Diaz, Gallipoli-Lombardia, Gallipoli-Museo, Questura, Piazza d’Italia, Otranto-Paisiello, Otranto-Oronzo del Balzo, Battisti.

Per conoscere il percorso esatto e avere maggiori dettagli sul servizio, i tifosi possono consultare direttamente il sito ufficiale di SGM Lecce.