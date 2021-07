22 anni da Dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria, va in pensione il Vice-Questore Antonio De Carlo

Dopo aver ricoperto per ben 22 anni, il ruolo di Dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria-Aliquota Polizia di Stato, a partire dal 1 agosto, va in pensione il Vice-Questore Antonio De Carlo. Numerose sono state le indagini da lui espletate nei confronti di Pubblici Ufficiali appartenenti alle diverse forze di polizia, nonché amministratori pubblici ed appartenenti a diversi Enti territoriali. Negli ultimi tempi, le indagini hanno interessato maggiormente i reati concernenti le fasce deboli e le truffe on line.

Tra quelle di maggior rilievo, vanno ricordate nel 2006, le indagini sul carcere minorile di Lecce che vide indagati a piede libero, il comandante della polizia penitenziaria ed altri 8 agenti per abusi e violenze nei confronti dei minori detenuti; nell’ottobre dello stesso anno, l’inchiesta sui falsi permessi di soggiorno con l’arresto di 6 persone, tra cui un impiegato civile presso l’Archivio Ufficio stranieri della Questura di Lecce; nel maggio 2009, l’indagine sui poliziotti della Stradale e l’arresto di 16 agenti per concussione e falso; nel giugno 2013, l’arresto di Emilio Miccolis, direttore generale Università del Salento, per tentata concussione nei confronti di due dipendenti dell’Università del Salento; nel settembre 2014, quello di Cosimo Prete (ex assessore di Parabita e responsabile dell’Ufficio Postale) ed altre 5 persone; nel dicembre 2014, l’Operazione Micosca sui falsi incidenti stradali, con l’arresto di 12 persone ( periti, medici, avvocati, carrozzieri) e 97 persone denunciate a piede libero. Nel giugno 2018, l’arresto del G.O.T. Del Tribunale Civile di Lecce, Marcella Scarciglia, per concussione.