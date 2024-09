Una nuova piazza per Vignacastrisi. Domenica di festa tra benedizione e taglio del nastro

La benedizione del parroco e il discorso del sindaco per inaugurare il nuovo spazio della comunità. C’era davvero tutto domenica scorsa a Vignacastrisi per l’inaugurazione della nuova piazza Umberto. Si tratta di un intervento di ripensamento e ammodernamento di uno spazio cittadino che aveva necessità di essere completamente rinnovato.

Qui non c’era una piazza, c’era solo un luogo di passaggio, privo di identità, un piccolo slargo pavimentato, utilizzato quasi esclusivamente per il transito e la sosta di veicoli, ha commentato nel suo intervento il sindaco di Ortelle e Presidente dell’Unione dei Comuni “Terre d’Oriente” Edoardo De Luca. La Piazza è invece un luogo fondamentale dell’incontro e dello scambio, centro vitale di un paese, palcoscenico dell’identità e del senso di appartenenza, luogo che permette le manifestazioni quotidiane della collettività. Era questo che volevamo che diventasse e da queste considerazioni siamo partiti consapevoli che fosse necessaria una riqualificazione del centro urbano. Ci siamo posto la domanda: cosa fare per rendere più attrattivo il nostro centro considerata la vocazione turistica trovandosi Vignacastrisi fra i 2 centri di grande importanza turistica Castro e Santa Cesarea Terme?

Ed ecco una piazza con tanto di arredi, nuova illuminazione e giovani essenze arboree.

È stato il parroco di Vignacastrisi, don Pino Pedone, a benedire la nuova piazza che sorge proprio accanto alla chiesa madre e che per la frazione di Ortelle sarà certamente un luogo vitale per tutto il territorio.