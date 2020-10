Aumento dei casi di Coronavirus in Puglia, Lopalco: “rispettare le regole per non peggiorare la situazione”

Poche parole che hanno il senso di un invito e di un monito allo stesso tempo. «Continuare a rispettare le regole per non aggravare la situazione». Commenta così l’aumento dei casi di Coronavirus in Puglia il professor Pierluigi Lopalco, assessore alla sanità della Regione dopo il successo di preferenze ottenuto alle elezioni di fine settembre che ha guidato la task-force voluta dal Governatore Michele Emiliano per gestire l’emergenza creata dal Covid19, il virus che continua ancora a scandire le giornate.

Il quadro disegnato dalla curva dei contagi preoccupa, ma non allarma. Almeno per il momento, la maggior parte dei casi trovati e scoperti con il lavoro di contact-tracing sono asintomatici o con sintomi lievi o tali da non richiedere il ricovero. Per questo, attendono il tampone negativo in isolamento domiciliare. Si tratta di un aspetto importante per la “tenuta” del sistema sanitario, che ora riesce a gestire tutti i casi, ma è difficile fare previsioni, sapere cosa accadrà nei prossimi mesi quando si dovrà fare i conti anche con l’influenza. Una cosa è certa e lo ha ricordato l’epidemiologo: molto dipenderà dai comportamenti. Come per dire che gli atteggiamenti di oggi avranno ripercussioni sul domani.

«L’aumento dei casi e della conseguente attività di tracciamento dei contatti – ha dichiarato Lopalco – è segno di un significativo aumento di circolazione virale. Le strutture territoriali stanno lavorando in tutta la Regione H24 per individuare e limitare tutti i focolai di diffusione».

«Invitiamo tutti i cittadini – ha concluso – a seguire in maniera stringente le nuove regole dettate dal Governo per poter contribuire, ciascuno nel proprio ambito, ad evitare un aggravarsi della situazione».