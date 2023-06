“Plasmare” per sensibilizzare alla donazione, la Asl di Lecce premia gli studenti

Ha ricevuto il supporto dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce il progetto “Plasmare”, finalizzato alla sensibilizzazione della donazione di plasma e alle malattie rare, promosso da Cidp Italia aps, Adovos Messapica odv e Anacc aps con la collaborazione dell’IISS Don Tonino Bello di Tricase, Alessano e Tricase e con il sostegno di Uniamo aps.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia, Assessorato al Welfare nell’ambito della misura “Puglia Capitale Sociale 3.0” Linea A.

Tra le diverse attività di sensibilizzazione e di informazione sull’importanza della donazione di plasma, è stato ideato un concorso nazionale di idee – Plasmami, sei tu la cura – per la realizzazione di una campagna di comunicazione.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Centro Nazionale Sangue e della Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare.

211 le opere giunte da ogni regione d’Italia. Nelle premiazioni, consegnate il 27 giugno a Lecce, si è scelto di assegnare 3 menzioni speciali e 2 vincitori.

La prima menzione speciale è stata assegnata all’opera numero 110 dello studente Giuseppe D’Antona dell’IIS Einaudi Pareto di Palermo. Asl Lecce metterà l’opera al centro di una campagna di comunicazione dedicata alle scuole superiori e all’università. L’opera è stata scelta per il linguaggio utilizzato, perché con ‘Bro’ e ‘Droppa’ parla a un pubblico giovanissimo, quello a cui l’azienda vuole rivolgersi invitando alla generosità e alla solidarietà.

La seconda menzione speciale è stata assegnata dalla Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare all’opera numero 89 della studentessa Giulia Malagò dell’IISS Greggiati di Ostiglia (MN).

La terza menzione speciale è stata assegnata dal Centro Nazionale Sangue dell’Istituto Superiore di Sanità all’opera numero 210 della studentessa Iris Spetta dell’Istituto Tecnico Statale Leonardo Da Vinci di Borgomanero (No).

Il premio social, quello che ha ottenuto più like, è assegnato all’opera numero 116 dello studente Luca Tofan dell’IIS Tommaso D’Oria di Ciriè (TO) .

Il vincitore del premio assoluto assegnato dalla giuria tecnica è andato all’opera numero 54 realizzata dalla studentessa Fabiana di Zio del Liceo Artistico Musicale Coreutico Bellisario di Pescara.

Ai vincitori è stata assegnata una borsa di studio di 300 euro.

L’iniziativa è stata utile per fare il punto sulle attività di donazione del plasma e sulla necessità di un aumento considerevole delle donazioni. Dal plasma infatti si ottengono, dopo un processo di lavorazione lungo che può durare anche un anno, farmaci come immunoglobuline e albumina, indispensabili per trattare efficacemente molte patologie rare. Purtroppo le donazioni di plasma effettuate in Italia copre circa il 70% del fabbisogno nazionale e in Puglia la raccolta copre solo il 60% del fabbisogno. Da qui la necessità di un impegno forte e concreto da parte di tutti per la sensibilizzazione alla donazione.