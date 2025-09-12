Polizia Penitenziaria, Ruggiero Damato nuovo Segretario Regionale di Puglia Fsa Cnpp-Spp

Si rafforza il sindacato di Polizia Penitenziaria in Puglia, una delle regioni con maggiori problematicità.

Ruggiero Damato è stato nominato nuovo segretario regionale Fsa Cnpp-Spp

A darne notizia il Segretario Generale Aldo Di Giacomo, che ha sottolineato come l’esperienza e l’impegno di Damato siano un valore aggiunto per il sindacato e per tutti i colleghi degli 11 istituti penali pugliesi, che, a fronte di una capienza regolamentare di 2.629 detenuti, registrano circa 4.500 presenze, con un tasso di affollamento medio del 156%. Contestualmente le carceri della Puglia hanno una carenza di circa 1.500 unità tra Agenti, Assistenti e Sovrintendenti.

Come ha di recente evidenziato Damato questa situazione è in parte attribuita alla “Legge Madia” (Decreto legislativo n. 95/2017) che ha tagliato circa 500 unità solo in Puglia.

“Di qui la necessità per il sindacato – aggiunge Di Giacomo – di accrescere il proprio impegno a tutela dei colleghi in primo luogo per mettere fine al sistema sempre più intollerabile turni massacranti, che variano tra le 8, 10, 12 sino a 16 ore, arrivando persino a 24 ore consecutive nei reparti detentivi, e 12-15 ore nei Nuclei Traduzioni. Sono certo – conclude Di Giacomo – che Damato sia un punto di riferimento importante per tutto il personale penitenziario, specie per quanti, che sono la grande maggioranza, gli under 50 anni ed hanno anni di servizio alle spalle ma anche per i più giovani”.

Obiettivo del sindacato è di aprire uno specifico Tavolo Carcere Puglia a livello di Ministero, Provveditorato Puglia e Dap con la presenza oltre che dei sindacati dei rappresentanti istituzionali (Regione e Comuni) e definire un cronoprogramma di interventi da attuare in emergenza e a breve termine.