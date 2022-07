Perde l’autobus per un controllo, i poliziotti pagano ad un turista il biglietto per l’aeroporto

A causa di un controllo della Polizia ha perso l’autobus per l’aeroporto. Un contrattempo inaspettato che avrebbe “scombussolato” la tabella di marcia di un giovane turista diretto a Brindisi dopo aver concluso la sua vacanza a Gallipoli. “Avrebbe”, perché ci hanno pensato i poliziotti che lo avevano fermato ad evitare fastidiosi cambi di programma. Gli uomini in divisa, infatti, hanno deciso di pagare il biglietto di una navetta per farlo arrivare a destinazione in tempo per prendere il volo. A raccontare l’accaduto è l’Agente Lisa, il profilo Facebook della Polizia di Stato.

Il post

Gli agenti delle Volanti, con il prezioso aiuto delle Unità cinofile, stavano controllando alcune persone che si trovano alla fermata dell’autobus. Accertamenti di routine nella Città Bella, animata di gente nei mesi clou dell’estate. L’ultimo dei passeggeri è stato un giovane turista che, a causa del controllo, ha perso l’autobus per l’aeroporto di Brindisi. L’autista, nonostante la richiesta di attendere qualche minuto, è ripartito rispettando doverosamente la tabella di marcia, ma lasciando a terra il ragazzo ormai convinto di aver perso l’aereo. Tutto perso? No, grazie ai poliziotti del locale commissariato che, vedendolo affranto, hanno deciso di chiamare una navetta e di pagargli il biglietto, in modo da farlo arrivare in tempo a Brindisi per prendere il volo. Un modo per “scusarsi” per il contrattempo.

Estremamente sorpreso per l’accaduto, il ragazzo ha scritto ai canali ufficiali della Polizia per ringraziare gli agenti: «Buonasera, volevo ringraziarvi per il favore che mi avete fatto, vi sono debitore. Dopo che l’autista se n’é andato avreste potuto fregarvene, ma siete stati molto gentili e disponibili. Grazie mille signori».

«Con queste sue parole – chiude il post di Agente Lisa – vi auguriamo una buona domenica, riflettendo sul fatto che a volte per rendere il mondo un posto migliore, basta poco».