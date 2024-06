Il Presidente Minerva premia le eccellenze delle scuole salentine

Dall’astronomia alla robotica, dalla matematica alla chimica, dall’informatica alla fisica, dall’elettronica al problem solving, dalla geometria alle scienze naturali: sono soltanto alcune delle materie scientifiche in cui i giovani salentini hanno dimostrato di eccellere e, spesso, primeggiare.

Per questo, la Provincia di Lecce, attraverso il suo collaudato progetto “Giornate di promozione della Cultura Scientifica”, ha deciso di premiare sia gli studenti che le scuole di appartenenza, organizzando una cerimonia a loro dedicata.

Lunedì 3 giugno, con inizio alle ore 16, nel Centro Congressi del Polo Universitario Ecotekne, sulla via Lecce-Monteroni, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, insieme alle autorità scientifiche e universitarie, incontrerà e premierà le studentesse e gli studenti degli Istituti superiori di tutta la provincia che hanno conseguito brillanti risultati e riconoscimenti nelle numerose competizioni nazionali promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il presidente Minerva sottolinea: “I giovani salentini hanno ancora una volta dimostrato di potersi confrontare alla pari con i più bravi studenti italiani sulle materie scientifiche e non solo, dimostrando, da un lato, la loro passione e il loro talento e confermando, dall’altro, la valenza formativa degli Istituti superiori salentini, che permettono ai propri allievi di prepararsi adeguatamente al futuro, sia per il successivo percorso universitario o post diploma, sia per uno sbocco diretto sul mercato del lavoro. Con orgoglio riconosciamo a loro il merito, premiando lo studio, l’impegno e i sacrifici fatti per raggiungere prestigiosi traguardi, a nome di tutto il Salento”.

Le scuole

A partecipare all’evento saranno oltre 200 studenti provenienti da 27 scuole superiori: Alessano: IISS “Gaetano Salvemini; Casarano: IISS “Antonio Meucci, Liceo “G.C Vanini”, IISS “Filippo Bottazzi”; Copertino: Liceo “Don Tonino Bello”; Galatina: Liceo “Antonio Vallone”; Galatone: IISS “Enrico Medi”; Gallipoli: IISS “A. Vespucci”, Liceo “Quinto Ennio”; Lecce: Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi”, Liceo Scientifico “Banzi Bazoli”, Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri”, Liceo “Virgilio-Redi”, IISS “Giuseppe Calasso”, IISS “Enrico Fermi”, Istituto Tecnico “Grazia Deledda”, IISS “Ciardo Pellegrino”; Maglie: Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, Liceo “Francesca Capece”, IISS “Enrico Mattei”, IISS “Cezzi De Castro Moro”, IISS “Egidio Lanoce”; Martano: IISS “Salvatore Trinchese”; Nardò: IISS “Galileo Galilei”; Tricase: IISS “Don Tonino Bello”, Liceo “Girolamo Comi”; Liceo “Giuseppe Stampacchia” .

Le competizioni

Le competizioni nazionali che sono state prese in considerazione per la premiazione sono numerose: Olimpiadi della Matematica, Campionati di Fisica, Giochi della Chimica, Giochi Matematici del Mediterraneo, Torneo Nazionale Geometriko, Coppa Student, Olimpiadi del Problem Solving, Art&Science, Campionati di astronomia, Mad for Science, Campionati Scienze Naturali, Campionati di Italiano, Robocup, Olimpiadi Informatica, Concorso nazionale “Creare con l’Elettronica”, Gara Elettronica, Gara Meccatronica e due competizioni internazionali: Balkan Mathematical Olimpiad in Bulgaria e XXVII Olimpiadi Internazionali di Astronomia.

Interverranno alla manifestazione, insieme al presidente Stefano Minerva, il rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, con il direttore generale Donato De Benedetto, la presidente della Commissione Pari opportunità della Provincia di Lecce Anna Toma, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Mario Trifiletti, il direttore generale Asl Lecce Stefano Rossi.

L’iniziativa, alla seconda edizione, che vedrà presenti anche le famiglie dei ragazzi premiati, è ideata e realizzata da Gianni Podo.